القضاء يدين طالبة اتهمت أستاذا جامعيا بالتحرش

هسبريس من الدار البيضاء

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، اليوم الاثنين، بإدانة طالبة بتهمة السب والقذف في حق أستاذ جامعي من خلال تصريحات لها على خلفية شكاية تقدمت بها ضده وتمت تبرئته منها، تحدثت فيها عن كون الأستاذ معروفا بتحرشه بالطالبات.

وفي الوقت الذي كانت قد برأت الأستاذ الجامعي من اتهامه بالتحرش بالطالبة التي تتابع دراستها في سلك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية، أدانت المحكمة نفسها، اليوم الاثنين، الطالبة المذكورة بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم وتعويض مدني قدره مائة ألف درهم، على إثر تصريحات أدلت بها لبعض وسائل الإعلام تحدثت فيها عن كون الأستاذ يمارس التحرش الجنسي بالطالبات.

جاء هذا الحكم بعدما تقدم الأستاذ الجامعي بشكاية ضد الطالبة بناء على تصريحاتها، تم حفظها من طرف النيابة العامة، قبل أن يعود عبر دفاعه، ممثلا في المحامي محمد حسين كروط، لتقديم شكاية جديدة تم قبولها وصدر الحكم فيها اليوم.

وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية قد قضت في يوليوز من السنة الماضية بتبرئة الأستاذ الجامعي من تهمة التحرش الجنسي بإحدى طالباته في سلك "الماستر" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة نفسها.

وتفجرت قضية التحرش بالطالبة المذكورة في يوليوز من السنة الماضية، حيث تقدمت، عن طريق نقيب المحامين السابق بهيئة الدار البيضاء محمد حيسي، بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية المحمدية، تسرد من خلالها تعرضها للتحرش من طرف الأستاذ الجامعي.