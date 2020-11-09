24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:5113:1616:0718:3219:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بنك فرنسا: الإغلاق سيلحق أضرارا أقل بالاقتصاد‎ (5.00)

  2. هل ينجح دونالد ترامب في قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ (5.00)

  3. لودريان: فرنسا تحترم الدين الإسلامي وترفض إغلاق معبر الكركرات (5.00)

  4. الوزاني .. من "احتجاجات اللطيف" إلى زعامة "الشورى والاستقلال"‎ (5.00)

  5. حضور تراث اليهود في مقرر دراسي يشهد على "الاستثناء المغربي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | القضاء يدين طالبة اتهمت أستاذا جامعيا بالتحرش

القضاء يدين طالبة اتهمت أستاذا جامعيا بالتحرش

القضاء يدين طالبة اتهمت أستاذا جامعيا بالتحرش
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 09 نونبر 2020 - 17:05

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، اليوم الاثنين، بإدانة طالبة بتهمة السب والقذف في حق أستاذ جامعي من خلال تصريحات لها على خلفية شكاية تقدمت بها ضده وتمت تبرئته منها، تحدثت فيها عن كون الأستاذ معروفا بتحرشه بالطالبات.

وفي الوقت الذي كانت قد برأت الأستاذ الجامعي من اتهامه بالتحرش بالطالبة التي تتابع دراستها في سلك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية، أدانت المحكمة نفسها، اليوم الاثنين، الطالبة المذكورة بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم وتعويض مدني قدره مائة ألف درهم، على إثر تصريحات أدلت بها لبعض وسائل الإعلام تحدثت فيها عن كون الأستاذ يمارس التحرش الجنسي بالطالبات.

جاء هذا الحكم بعدما تقدم الأستاذ الجامعي بشكاية ضد الطالبة بناء على تصريحاتها، تم حفظها من طرف النيابة العامة، قبل أن يعود عبر دفاعه، ممثلا في المحامي محمد حسين كروط، لتقديم شكاية جديدة تم قبولها وصدر الحكم فيها اليوم.

وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية قد قضت في يوليوز من السنة الماضية بتبرئة الأستاذ الجامعي من تهمة التحرش الجنسي بإحدى طالباته في سلك "الماستر" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة نفسها.

وتفجرت قضية التحرش بالطالبة المذكورة في يوليوز من السنة الماضية، حيث تقدمت، عن طريق نقيب المحامين السابق بهيئة الدار البيضاء محمد حيسي، بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية المحمدية، تسرد من خلالها تعرضها للتحرش من طرف الأستاذ الجامعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.