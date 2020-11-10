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الرئيسية | حوادث | سقوط جدار يُنهي حياة عامل بناء قرب خنيفرة

سقوط جدار يُنهي حياة عامل بناء قرب خنيفرة

سقوط جدار يُنهي حياة عامل بناء قرب خنيفرة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 02:30

أنهى سقوط جدار بناية، الإثنين، حياة عامل بِناء بمنطقة أيت علي وعابا ضواحي خنيفرة.

ووفق مصدر لهسبريس فقد حاول بقية العمال الذين كانوا في المكان إنقاذ حياة الضحية الستيني، من خلال إزالة الردم من على جسده، بيد أنه فارق الحياة في الحين بفعل قوة الانهيار.

وزاد المصدر عينه أن الضحية المسمى قيد حياته "أ-ع" نقل على متن سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لخنيفرة، بحضور عناصر من السلطة المحلية وعناصر أمنية.

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