24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:24
|07:52
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السفر في زمن كورونا
- أسطورة انفصال العرب عن البربر ..الاستفزاز الضريبي
- محمد الورياغلي .. مغربي يخبر حياة السّاسة ربع قرن في بروكسيل
- الورياغلي والتشريع ببروكسيل
- روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة لحالات كورونا
الأغلبية البرلمانية تتمرد على الحكومة برفع "الضريبة التضامنية" (5.00)
لودريان: فرنسا تحترم الدين الإسلامي وترفض إغلاق معبر الكركرات (4.00)
- معبر الكركرات فوق صفيح ساخن.. والجيش المغربي يتأهب للتدخل - (185)
- الملك يأمر بإطلاق "عملية مكثفة" للتلقيح ضد "فيروس كورونا" - (120)
- رصيف الصحافة: حكومة العثماني تتجه إلى "إلغاء" دعم مادة السكر - (90)
- حضور تراث اليهود في مقرر دراسي يشهد على "الاستثناء المغربي" - (72)
- لودريان: فرنسا تحترم الدين الإسلامي وترفض إغلاق معبر الكركرات - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تنسيق أمني ينهي نشاط تاجر مخدرات في مراكش
أحالت عناصر الفرقة الولائية لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بمراكش، اليوم الثلاثاء، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية شخصا مبحوثا عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات.
وتمكنت عناصر الفرقة سالفة الذكر، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف المشتبه به، الذي كان يتخذ من منزل له بأحد الدواوير المتاخمة لمدينة مراكش مستودعاً لبضاعته المحظورة.
وبعد إخضاع منزل الشخص المعني لتفتيش قانوني، حجز الأمنيون 85 صفيحة من مخدر الشيرا قارب وزنها حوالي 8 كيلوغرامات، و40 كيلوغراما من سنابل الكيف، و7.4 كلغ من أوراق التبغ المهرب.
وجرى تنفيذ هذا التدخل الأمني بتنسيق مع النيابة العامة المختصة ومركز الدرك المسؤول ترابيا عن دوار متاخم لمدينة مراكش، حيث ينشط الموقوف في تجارته المحظورة.