تنسيق أمني ينهي نشاط تاجر مخدرات في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت عناصر الفرقة الولائية لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية بمراكش، اليوم الثلاثاء، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية شخصا مبحوثا عنه على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات.

وتمكنت عناصر الفرقة سالفة الذكر، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف المشتبه به، الذي كان يتخذ من منزل له بأحد الدواوير المتاخمة لمدينة مراكش مستودعاً لبضاعته المحظورة.

وبعد إخضاع منزل الشخص المعني لتفتيش قانوني، حجز الأمنيون 85 صفيحة من مخدر الشيرا قارب وزنها حوالي 8 كيلوغرامات، و40 كيلوغراما من سنابل الكيف، و7.4 كلغ من أوراق التبغ المهرب.

وجرى تنفيذ هذا التدخل الأمني بتنسيق مع النيابة العامة المختصة ومركز الدرك المسؤول ترابيا عن دوار متاخم لمدينة مراكش، حيث ينشط الموقوف في تجارته المحظورة.