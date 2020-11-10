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كُتّاب وآراء
رصاص مقدم شرطة يردي مسلّحا بسيفَين في تمارة
اضطر مقدم شرطة، يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية في الجرائم ضد الأشخاص والممتلكات، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة موظف للشرطة لتهديد جديّ وخطير بواسطة سيفين من الحجم الكبير.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عرّض المشتبه فيه شرطي مرور لمحاولة اعتداء خطير بواسطة سيفين من الحجم الكبير، دون سبب ظاهر أو معروف، كما هدد سلامة المواطنين؛ وهو ما اضطر عنصرا من فرقة الدراجين لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه المصاب توفي قبل وصوله إلى المؤسسة الاستشفائية، حيث تم إيداعه بقسم الأموات رهن التشريح الطبي؛ بينما فتحت فرقة الشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات الحقيقية لهذه القضية.
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تعليقات الزوّار (22)
والمجرم إلى مزبلة التاريخ، un de moins
كنتمنى ما يكتروش على الشرطي قوة التحقيق الخاوي راه خصو تهناة خاصة من مدير الامن الوطني
جمعيات حقوق الانسان؛ زيدوا ثاني البسوا المجرم رداء العفة
les triporteurs à leur apprendre de respecter le code de la circulation car ils sement l"anarchie qui déroute les conducteurs