رصاص مقدم شرطة يردي مسلّحا بسيفَين في تمارة

هسبريس من الرباط

اضطر مقدم شرطة، يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية في الجرائم ضد الأشخاص والممتلكات، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة موظف للشرطة لتهديد جديّ وخطير بواسطة سيفين من الحجم الكبير.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عرّض المشتبه فيه شرطي مرور لمحاولة اعتداء خطير بواسطة سيفين من الحجم الكبير، دون سبب ظاهر أو معروف، كما هدد سلامة المواطنين؛ وهو ما اضطر عنصرا من فرقة الدراجين لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه المصاب توفي قبل وصوله إلى المؤسسة الاستشفائية، حيث تم إيداعه بقسم الأموات رهن التشريح الطبي؛ بينما فتحت فرقة الشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات الحقيقية لهذه القضية.