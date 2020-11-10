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الرئيسية | حوادث | رصاص مقدم شرطة يردي مسلّحا بسيفَين في تمارة

رصاص مقدم شرطة يردي مسلّحا بسيفَين في تمارة

رصاص مقدم شرطة يردي مسلّحا بسيفَين في تمارة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:45

اضطر مقدم شرطة، يعمل بفرقة الدراجين بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة، لاستعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية في الجرائم ضد الأشخاص والممتلكات، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرّض أمن المواطنين وسلامة موظف للشرطة لتهديد جديّ وخطير بواسطة سيفين من الحجم الكبير.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عرّض المشتبه فيه شرطي مرور لمحاولة اعتداء خطير بواسطة سيفين من الحجم الكبير، دون سبب ظاهر أو معروف، كما هدد سلامة المواطنين؛ وهو ما اضطر عنصرا من فرقة الدراجين لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه المصاب توفي قبل وصوله إلى المؤسسة الاستشفائية، حيث تم إيداعه بقسم الأموات رهن التشريح الطبي؛ بينما فتحت فرقة الشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات الحقيقية لهذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - ysf الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:55
تحية تقدير لهذا الشرطي، رد فعل منطقي
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144
2 - زكرياء المغربي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:55
نتمنى أن يستمر هذا الشرطي في تأدية مهامه كما كان عليه وعدم توقيفه أو إيداعه السجن تحية لهذا الشرطي البطل
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141
3 - marg الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:58
مزيان ليه نتمنى تكون عبره للاشخاص الاخرين
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120
4 - khail الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:58
خاص يكون تدخل فهذه الحالات ديما
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90
5 - Hassan الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:59
هدا هو التسرف البطولي والرجولي من طرف هاد الشرطي الشجاع يجب على إدارة الأمن الوطني مكافئته.
والمجرم إلى مزبلة التاريخ، un de moins
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93
6 - محمد الزموري الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 12:59
أحسن ما فعلت ناقص مجرم ناقص مشكل هذا ما يجب فعله مع هؤلاء الجاهلين آلذين يعيثون في الأرض فسادا
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94
7 - تحية إلى أﻻمن الوطني. . الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:00
جزيل الشكر والتقدير والاحترام لرجل أﻻمن الذي قام بعمله احسن قيام. . هكذا سيستريح المواطنين من المجرمين واﻻرهابيين ، تحية مجدداً ومزيدا من الصرامة.
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52
8 - زكروم الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:00
مزيد من اطلاق الرصاص على المجرمين الذين يعرضون المواطنين للخطر
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45
9 - Citron الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:00
Merci et bravo pour l'agent de sécurité qui a bien fait son travail correctement, ça fait un criminel de moins
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34
10 - في محلها !!! الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:00
عين الصواب. يا ليت تتم كل عمليات التدخل بهدا الشكل. المجتمع في أمس الحاجة إليها. شكرا جزيلا لرجال الأمن.
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38
11 - jamal الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:00
تحية لرجل الأمن الشجاع الذي قام بتحييد الخطر، نتمنى المزيد من التدخلات للحد من إرهاب المواطنين من طرف هؤلاء المجرمين،
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38
12 - houda الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:00
مكاين لاش يفتحو تحقيق مع رجل الأمن. رجل الأمن خاصو الترقية حيت نقص علينا واحد من المشرملين. راه المسؤولين مكيشوفوش هادشي اللي كيوقع. راه لكريساج بالنهار والليل مع الضرب والجرح. واش حنا فغابة؟مبقيناش كنقدرو نخرجو حتى من ديورنا نمشيو لخدمتنا اللي كناطلو منها طرف ديال الخبز. تحية كبيرة لرجال الشرطة
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37
13 - hamidou الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:00
الف شكر للبوليسي ونعم الرجال هاواحد الميكروب تهنات منو البشرية
كنتمنى ما يكتروش على الشرطي قوة التحقيق الخاوي راه خصو تهناة خاصة من مدير الامن الوطني
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28
14 - مواطن الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:00
تحية لهذا الشرطي المخلص لوطنه ...فقد فعل الصواب وهو تخليص المجتمع من امثال هاؤلاء الرعاع الذين يرهبون الناس ويبثون الخوف والرعب في نفوس المواطنين ... سير يا مقدم الشرطة الله يكثر من أمثالك ...
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28
15 - مهاجر الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:00
الضرب بيد من حديد لكل من يحمل سيف تحياتي إلى هدا الشرطي العظيم.
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24
16 - samad الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:01
تحية تقدير وشكر لهذا الشرطي . الله يرحم ليكم الوالدين
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25
17 - الواقعي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:01
تحية للشرطي الذي قام بحماية أرواح المواطنين.تبكي امه و لا تبكي امهاتنا .
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25
18 - rachid الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:01
هدا الشرطي يستحق وساما من المديرية العامة للامن، لان مثل هؤلاء المجرمون يستحقون الموت لسلامتهم ولسلامة الاخرين.
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23
19 - مواطن غيور الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:01
العز والنصر للامن الوطني الله ينصركم على المجرمين.بحال هداك غير إموت هنيتو والديه والمجتمع.
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24
20 - ام العيال الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:02
تحية تقدير ومتنان لشرطي نقص واحد العقبة للمشرملين الاخرين
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22
21 - تحية للشرطي الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:02
تحية للشرطي . هكذا كان عليه ان يفعل. ماذا كان عليه ان بفعل لحماية زميله و نفسه و المواطنين؟ ناقص مجرم. لو اخد الى السجن سيكون عالة على دافعي الضرائب. و الله غير مأسوف عليه و عقبى نفس المصير لامثاله.
جمعيات حقوق الانسان؛ زيدوا ثاني البسوا المجرم رداء العفة
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21
22 - bien fait الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 13:03
voilà ce qu"il faut pour maîtriser la situation qui devient intolérable vu que des voyous criminels sement l"anarchie dans le pays,merci la sécurité d"avoir mis fin à ce criminel,
les triporteurs à leur apprendre de respecter le code de la circulation car ils sement l"anarchie qui déroute les conducteurs
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