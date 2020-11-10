الأمن يوقف عضو شبكة لتهريب المخدرات في أصيلة

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أصيلة، الثلاثاء، شخصًا يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية بحي "الخندقيين" بمدينة أصيلة، أثناء عملية تفريغ شحنة من المخدرات انطلاقا من سيارة رباعية الدفع إلى داخل أحد المستودعات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 66 رزمة تحتوي على طنين و320 كيلوغراما من مخدر الشيرا، يشتبه في أنها كانت موجهة إلى التهريب عبر المسالك البحرية، وفقا لما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 43 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي؛ فيما لا تزال التحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.