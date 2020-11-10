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الرئيسية | حوادث | سلاح الأمنيين يضبط خاضعا للتخدير بقلعة السراغنة

سلاح الأمنيين يضبط خاضعا للتخدير بقلعة السراغنة

سلاح الأمنيين يضبط خاضعا للتخدير بقلعة السراغنة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 15:15

اضطرت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة، الثلاثاء، إلى إشهار أسلحتها الوظيفية دون اللجوء إلى استعمالها، لتوقيف شخص كان في حالة تخدير متقدمة.

وجرى هذا التدخل الأمني بعدما رفض الموقوف، الذي يبلغ من العمر 26 سنة، الامتثال لعناصر الشرطة وهدّد سلامتهم الجسدية بشكل جدي وخطير، بسبب حالة الاندفاع القوية التي كان عليها؛ وهو ما مكن من ضبطه وتوقيفه.

وجاء تدخل عناصر الشرطة على إثر ارتكاب المشتبه فيه لحادثة سير عرضية صدم خلالها سيارتين كانتا مستوقفتين بالشارع العام، ورفض الامتثال لأوامر الأمنيين؛ وهو ما دفع مقدما شرطة إلى إشهار سلاحهما الوظيفي بشكل احترازي.

ووُضع الشخص المعني تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي يجري تحت إشراف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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