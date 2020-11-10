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مصرع سائق دراجة نارية في حادث مروري بفاس
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 17:44
لقي سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات، من النوع الرياضي، مصرعه فورا في حادث مروري وقع بين دراجته النارية وسيارة خفيفة، ظهر الثلاثاء، قرب منتجع عين الشقف بمدينة فاس.
وبحسب ما أكدته مصادر هسبريس، فإن الهالك لقي حتفه فورا جراء الاصطدام القوي بين دراجته النارية والسيارة الخفيفة، مشيرة إلى أن الهالك شاب في الـ35 من عمره، وينتسب لإحدى العائلات الميسورة بمدينة فاس.
وبينما أنجزت المصالح الأمنية محضر معاينة حول هذه الحادثة، جرى نقل جثة الضحية نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي.