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الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي ينهي نشاط تاجر مخدرات في تزنيت

الدرك الملكي ينهي نشاط تاجر مخدرات في تزنيت

الدرك الملكي ينهي نشاط تاجر مخدرات في تزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 21:50

تمكّنت عناصر دركية تابعة للمركز الترابي بتزنيت، الثلاثاء، من إنهاء نشاط تاجر للمخدرات، من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال الاتجار بالممنوعات بمختلف أنواعها، وذلك على مستوى الطريق الرابطة بين مدينة تزنيت ودوار "إغبولة" التابع للمجال الترابي لجماعة الركادة أولاد جرار.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لهسبريس، فقد جاءت عملية توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 60 سنة، الذي سبق له أن قضى عقوبة حبسية لأزيد من 15 سنة، وهو في طريقه نحو مدينة تزنيت من أجل ممارسة أنشطته الممنوعة، حيث عثر بحوزته على كمية مهمة من الشيرا معدة للترويج، إضافة إلى صفائح من المخدر المذكور أسفرت عنها إجراءات التفتيش التي تمت داخل منزله.

وقد تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث التمهيدي الذي تقوم به الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمامها قصد متابعته بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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