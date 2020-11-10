24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:24
|07:52
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أسطورة انفصال العرب عن البربر ..الاستفزاز الضريبي
- محمد الورياغلي .. مغربي يخبر حياة السّاسة ربع قرن في بروكسيل
- الورياغلي والتشريع ببروكسيل
- ضعف رعاية أطفال ذوي احتياجات خاصة بالصويرة
- مطالب بالتدقيق في مال "جمعية وزارة الإسكان"
محكمة النقض تستعد لإصدار أحكام في ملف "أحداث اكديم إزيك" (5.00)
الأغلبية البرلمانية تتمرد على الحكومة برفع "الضريبة التضامنية" (5.00)
- رصاص مقدم شرطة يردي مسلّحا بسيفَين في تمارة - (160)
- "أسعار صاروخية" ترافق خدمات تجهيزات الإنعاش الطبية في المنازل - (77)
- المغرب ينوع مصادر لقاح كورونا بعد الانخراط في التجارب السريرية - (72)
- مشروع "مالية 2021" يعلن التصفية الفعلية لمعاشات البرلمانيين - (71)
- فرنسا تعول على النموذج المغربي لتصحيح "الإساءات إلى الإسلام" - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدرك الملكي ينهي نشاط تاجر مخدرات في تزنيت
تمكّنت عناصر دركية تابعة للمركز الترابي بتزنيت، الثلاثاء، من إنهاء نشاط تاجر للمخدرات، من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال الاتجار بالممنوعات بمختلف أنواعها، وذلك على مستوى الطريق الرابطة بين مدينة تزنيت ودوار "إغبولة" التابع للمجال الترابي لجماعة الركادة أولاد جرار.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لهسبريس، فقد جاءت عملية توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 60 سنة، الذي سبق له أن قضى عقوبة حبسية لأزيد من 15 سنة، وهو في طريقه نحو مدينة تزنيت من أجل ممارسة أنشطته الممنوعة، حيث عثر بحوزته على كمية مهمة من الشيرا معدة للترويج، إضافة إلى صفائح من المخدر المذكور أسفرت عنها إجراءات التفتيش التي تمت داخل منزله.
وقد تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث التمهيدي الذي تقوم به الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه أمامها قصد متابعته بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.