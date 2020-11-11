ترويج المخدرات يطيح بـ 4 أشخاص في فاس

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر الأمن العمومي بمنطقة أمن بنسودة بولاية أمن فاس من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيه، الملقب بـ"الكوافور"، بحسب ما أورده مصدر أمني لهسبريس، بعدما قامت فرقة أمنية بمداهمة وكره على مستوى حي بنسودة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة على العثور بداخله على 24 كيلوغراما من مخدر "الكيف"، و4 كيلوغرامات من"الكيف" الممزوج بـ"طابا"، وكمية من مخدر "الشيرا"، علاوة على حجز ميزان إلكتروني، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

ومواصلة للمجهودات الأمنية التي تبذلها مصالح ولاية أمن فاس في محاربة ظاهرة الاتجار بالمخدرات، يورد المصدر ذاته، تمكنت عناصر الشرطة، خلال عمليتين أمنيتين متفرقتين في الزمان والمكان، من توقيف 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 31 و41 سنة، اشتبه في تورطهم في قضية تتعلق أيضا بحيازة وترويج المخدرات.

ومكنت هاتان العمليتان، يوضح المصدر الأمني، من حجز 1650 غراما من مخدر "الشيرا"، و9 كيلوغرامات من مخدر "الكيف"، وميزانين إلكترونيين، فضلا عن حجز أدوات ومعدات تستعمل في تلفيف المخدرات، وهواتف محمولة، ومبلغ مالي متحصل عليه من عائدات هذا النشاط المحظور.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أجرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن مدى تورطهم في قضايا مماثلة، فيما "تبقى الأبحاث والعمليات الأمنية متواصلة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية"، يضيف المصدر الأمني.