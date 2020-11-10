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الرئيسية | حوادث | اندلاع حريق قرب مخزن لقنينات الغاز بالقنيطرة

اندلاع حريق قرب مخزن لقنينات الغاز بالقنيطرة

اندلاع حريق قرب مخزن لقنينات الغاز بالقنيطرة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 23:32

اندلع حريق كبير، مساء الثلاثاء، في مصنع للبلاستيك ضواحي مدينة القنيطرة.

وظهرت ألسنة لهب عالية تتصاعد من المصنع الواقع في منطقة غير بعيدة عن مخزن لقنينات الغاز.

ولم تعرف إلى حد الآن أسباب اندلاع الحريق، كما لم يعرف حجم الخسائر الناجمة عنه.

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