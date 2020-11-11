البحرية الملكية تجهض تهريب مخدرات في الجبهة

هسبريس من الرباط

أفاد مصدر عسكري أن خفر السواحل التابع للبحرية الملكية العاملة بالبحر الأبيض المتوسط، تمكن في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، من إجهاض عملية لتهريب المخدرات، بعدما اعترض في عرض الجبهة قاربا محملا بالمخدرات.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية مكنت من توقيف مغربيين اثنين وحجز 54 حزمة من مخدر الشيرا يصل وزنها الإجمالي إلى طنين اثنين.

وأضاف أنه تم اقتياد الموقوفين والشحنة والعتاد المحجوز نحو ميناء مارينا-سمير، وتسليمها للدرك الملكي لاستكمال المساطر القانونية المتبعة.