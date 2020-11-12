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كُتّاب وآراء
إفراغ بيت يدفع رب أسرة إلى التهديد بالانتحار
أقدم رب أسرة على محاولة انتحار، الأربعاء، بوضع أسطوانات غاز وإطارات مطاطية فوق سطح المنزل الذي يقطن به بدرب الصبليون بمقاطعة جليز بمراكش، طلب منه إفراغه، مهددا بتفجيرها وإحراق نفسه.
كما هدد بطعن نفسه بسكين من الحجم الكبير أمام رجال السلطة المحلية والعناصر الأمنية التي حضرت بشكل قوي لتنفيذ قرار الإفراغ من المنزل الذي يقطن به هو وزوجته و5 من أبنائه لسنوات.
وفشلت محاولات ممثلي السلطة المحلية وعناصر الأمن والجيران في ثني رب الأسرة هذا، الذي يبلغ من العمر حوالي 47 سنة، عن التهديد بالانتحار بحرق جسده، كما لم تتمكن من توقيفه، لأنه أحكم إغلاق باب المنزل موضوع الإفراغ الذي يدعي توفره على وثائق تثبت ملكيته له.