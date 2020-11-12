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الرئيسية | حوادث | مصرع شاب في حادثة سير وسط مدينة مراكش

مصرع شاب في حادثة سير وسط مدينة مراكش

مصرع شاب في حادثة سير وسط مدينة مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 12 نونبر 2020 - 09:26

لفظ شاب في عقده الثاني أنفاسه الأخيرة، الأربعاء، في حادثة سير وقعت بمقاطعة المنارة بمراكش.

وكان الشاب يقود دراجة نارية، وعلى إثر احتكاكه بسيارة مركونة وفقد توازنه، سقط من عليها أمام عجلات شاحنة من الحجم الكبير، فأردته قتيلا في الحين.

وبعد حضور السلطات المحلية ومصالح الأمن، نقلت عناصر الوقاية المدينة جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمراكش، فيما قامت فرقة حوادث السير بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

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