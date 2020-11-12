الحبس النافذ لسائق هتك عرض قاصر ذي إعاقة

رشيد بيجيكن من أكادير

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، الأربعاء، بإدانة سائق سيارة للنقل المدرسي، تورّط في هتك عرض قاصر يُعاني إعاقة صوتية، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى.

وفي تفاصيل الواقعة، بعد عودة الضحية من مركز زهور للصم بآيت ملول، حيث يدرس، وهو نزيل بمركز جمعية تزانين للأطفال المتخلى عنهم بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، قامت مربية بإدخاله للحمام مساء، ليتبين لها أنه يعاني من ألم على مستوى الدبر.

وقامت المربية بإخبار المساعد الاجتماعي صباحا، الذي رافق الضحية إلى الطبيب، الذي أكد أنه تعرض لهتك العرض، وخط شهادة طبية تثبت ذلك، ليتم إخبار الشرطة التي حضرت إلى المكان، وبدأت التحقيق في القضية.

وتعرّف الضحية، عند عرض صور العاملين بالمركز عليه، على المشتبه فيه، وهو سائق الحافلة الذي أقله من المركز حيث يقيم إلى مركز زهور للصم بآيت ملول حيث يدرس، وهو آخر من يبقى بالسيارة.

ووفقا لمصادر محلية فالواقعة تمت بمرحاض مؤسسة تعليمية ابتدائية، حيث توجه الضحية لقضاء حاجته، ليتم إدخاله بالعنف من طرف السائق الذي عرضه للاغتصاب.

وجرى اعتقال السائق وإخضاعه لمجريات التحقيق، ليتم إطلاق سراحه بعد 21 يوما من الاعتقال، مع متابعته في حالة سراح مؤقت.