جمارك طنجة المتوسط تُحبط عملية لتهريب الشيرا‎

هسبريس من طنجة

تمكنت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط من حجز كمية من الشيرا بلغت حوالي 468 كيلوغراما، الثلاثاء، كانت بشاحنة قادمة من طنجة ومتوجهة نحو إسبانيا.

وتم توقيف سائق الشاحنة، المغربي الجنسية، والبالغ من العمر 35 سنة.

كما تمكنت العناصر ذاتها، مساء اليوم نفسه، من حجز 8 كيلوغرامات من مخدر الشيرا مخبأة بإحكام بين عجلات شاحنة قادمة من تمارة ومتجهة نحو فرنسا، ليتم توقيف السائق المغربي البالغ من العمر حوالي 50 سنة.