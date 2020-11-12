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الرئيسية | حوادث | الدرك يحبط تهريب طن من المخدرات بساحل أكلو

الدرك يحبط تهريب طن من المخدرات بساحل أكلو

الدرك يحبط تهريب طن من المخدرات بساحل أكلو
مصطفى البكار من تزنيت
الخميس 12 نونبر 2020 - 15:15

تمكنت المصالح الجهوية للدرك الملكي بأكادير، بتنسيق مع نظيرتها الإقليمية بتزنيت، اليوم الخميس، من إحباط عملية تهريب كمية مهمة من مخدر الشيرا كانت في طريقها نحو التهريب بساحل شاطئ أكلو التابع لإقليم تزنيت.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مصالح الدرك تمكنت من حجز حوالي طن من مخدر الشيرا وزورق مطاطي وبراميل من البنزين، على مقربة من شاطئ "لمصيدة" التابع لنفوذ جماعة "اثنين أكلو".

وزادت المصادر ذاتها أن تحقيقا معمقا يجري حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد الواقفين وراء هذه الأعمال الإجرامية.

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