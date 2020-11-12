الشرطة تواصل البحث في بتر يد رضيع بزاكورة

محمد ايت حساين

كشف مصدر أمني مسؤول أن البحث في قضية بتر يد رضيع داخل مستشفى الدراق بمدينة زاكورة متواصلا من طرف المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية إلى حدود الساعة لمعرفة جميع ملابسات هذه الجريمة.

وأوضح المصدر ذاته أن الشرطة القضائية تباشر التحقيقات في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، وقد تم الاستماع إلى الأطر الطبية العاملة بالمستشفى والممرضين وحراس الأمن وعاملات النظافة، مضيفا أن "هذه الجريمة التي سجلت داخل مستشفى عمومي، من المحتمل أن تكشف أسرارا خطيرة حول تهديد الطفولة".

وأشار الأمني نفسه إلى أن الأبحاث الجارية بأمر من الوكيل العام للملك، "ستتواصل إلى حين فك لغز هذه الجريمة الشنيعة"، لافتا إلى أن "هناك مجهودات تقوم بها المصالح الأمنية المختصة من أجل الوصول إلى المجرم أو المجرمين الواقفين وراء هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني".

وأكد المتحدث أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات يسهر شخصيا، إلى جانب أحد نوابه، على هذه القضية، مبرزا أن "السلطات المختصة ستصدر بعد انتهاء البحث والتحقيق بلاغا في الموضوع لإخبار الرأي العام الوطني بمراحل الأبحاث الجارية، أو عن إيقاف متورط أو متورطين".

من جهته، أكد قريب من أسرة الرضيع الذي بترت يده، "تشبث الأسرة بمطلبها الرامي إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف للوصول إلى الجاني أو الجناة"، مشيرا إلى أن الأسرة، ومعها ساكنة الدوار حيث تقطن والإقليم عموما، ترفض وقوع مثل هذه الجرائم في مؤسسة صحية عمومية، مؤكدا أن "هذه الواقعة ستفقد الكثير من المواطنين الثقة في المستشفيات العمومية"، بتعبيره.

وأضاف المتحدث أن "هذه القضية يجب أن تكون قضية رأي عام وطني، من أجل حماية الطفولة التي تمارس في حقها جميع أشكال التعذيب والعنف والقتل في الحياة والممات"، مطالبا المدير العام للأمن الوطني بـ"إيفاد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث في الملف"، على حد تعبيره.