الرشوة والإجهاض وراء حبس 3 أشخاص بورزازات

محمد ايت حساين

قرر قاضي التحقيق بابتدائية ورزازات، الخميس، متابعة مدير مستشفى سيدي حساين بالنيابة وموظف شرطة في حالة سراح، مع أداء الأول كفالة قدرها 10 آلاف درهم، وأداء الشرطي كفالة قدرها 7000 درهم، من أجل الرشوة والإجهاض.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن مدير المركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات بالنيابة يتابع في حالة سراح بتهمة الرشوة والإجهاض، فيما الشرطي المتورط في القضية يتابع من أجل المشاركة في الجنحتين.

في المقابل، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها متابعة ثلاثة أشخاص، هم سيدة وخليلها ووسيط، في حالة اعتقال، وإحالتهم على السجن المحلي بمدينة ورزازات، من أجل القيام بالإجهاض والمشاركة وتقديم الرشوة.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بورزازات قررت، الخميس، إحالة الأشخاص الخمسة على قضاء التحقيق، مع تقديم ملتمس بمتابعة الجميع في حالة اعتقال من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، خاصة أن من بين الموقوفين طبيب وشرطي.

يذكر أن الشرطة القضائية بمدينة ورزازات كانت قد قدمت في وقت سابق الأشخاص الخمسة أمام النيابة العامة من أجل "الرشوة والإجهاض"، قبل أن يقرر ممثل النيابة العامة إعادة القضية إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث.