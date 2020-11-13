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كُتّاب وآراء
إتلاف وحرق مواد غذائية منتهية الصلاحية بتفراوت
أشرفت لجنة مختلطة على إتلاف وحرق كمية مهمة من المواد الغذائية والمشروبات الغازية والتوابل الفاسدة، جرى حجزها من طرف مصالح المكتب الجماعي لحفظ الصحة بمدينة تافراوت، في إطار جولات ودوريات المراقبة الصحية داخل المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم.
وجرى حرق المواد المحجوزة، التي تتكون من 856 قنينة للمشروبات منتهية الصلاحية، و581 وحدة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، ونحو 5 كيلوغرامات من التوابل الفاسدة، وذلك بالمطرح الجماعي لتفراوت، بحضور المصالح الخارجية والسلطة المحلية.
ويواصل المكتب الجماعي لحفظ الصحة بتفراوت تكثيف عمليات مراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية المعدة للاستهلاك، طيلة السنة وفي مختلف المناسبات، وذلك من أجل ضمان توفر المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك على الشروط الصحية الضرورية.