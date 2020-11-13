24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2607:5513:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "قضاة الحسابات" يحقّقون في تدبير جماعة أكرض (5.00)

  2. تراجع للنساء والإسلاميين ضمن الانتخابات الأردنية (5.00)

  3. جيش الجزائر يتدثر بالسرية في اقتناء طائرات "ميغ ـ 29" الروسية (5.00)

  4. "أكاديميّة المملكة" تنشر إصدارات حول تجارب الصين واليابان والهند (5.00)

  5. مكتشف لقاح "كورونا" يحدد موعدا لنهاية الوباء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | مروج ممنوعات يعتدي على دركي نواحي اشتوكة

مروج ممنوعات يعتدي على دركي نواحي اشتوكة

مروج ممنوعات يعتدي على دركي نواحي اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الجمعة 13 نونبر 2020 - 08:45

نُقل دركي، يعمل بالمركز الترابي للدرك الملكي ببيوكرى، في حالة صحية حرجة إلى المستشفى العسكري بمدينة الدشيرة الجهادية، وذلك إثر تعرضه لاعتداء بواسطة سلاح أبيض من طرف مروج ممنوعات، يشكل موضوع عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني.

ووفق شهود عيان فقد نصبت مصالح الدرك كمينا للمعني في دوار "تالفوهارت"، بالجماعة الترابية واد الصفا، حيث حاول الدركي تصفيده قبل أن يُباغته ويوجه له ضربات سكين على مستوى الجزء العلوي من جسده ويلوذ بالفرار.

وفور علمهم بالواقعة، انتقل القائد الإقليمي للدرك والكاتب العام لعمالة اشتوكة ورئيس قسم الشؤون الداخلية بها إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي، حيث تم الإشراف على نقل الضحية إلى المستشفى العسكري.

يُشار إلى أن الاعتداء على الدركي استنفر مختلف السلطات الدركية والمحلية، كما عجل بانتقال القائد الجهوي للدرك الملكي إلى المنطقة، حيث جرى فتح تحقيق في النازلة من أجل الوصول إلى المُعتدي.

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة الترابية واد الصفا، ضواحي اشتوكة آيت باها، تعيش في الأيام الأخيرة ما وصفه فاعلون جمعويون، ضمن إفادات لهسبريس، بـ"انفلات أمني"، إذ انتعشت الظاهرة الإجرامية بمختلف أشكالها، وفق تعبيرهم، كما مازال البحث لفك لُغز اختفاء الطفل الحسين جاريا، إلى جانب التحقيقات المتواصلة لكشف هوية الواقفين وراء عدد من عمليات السرقة عن طريق النشل وتحت التهديد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - سباتة الجمعة 13 نونبر 2020 - 08:58
ضسروهم. يعرفونهم واحد واحد و يتركونهم يخربون شباب و العائلات.
كل شخص عادي يعرف مروج مخدرات بمنطقته فما بالك بالسلطة و الشرطة و الدرك. لماذا يتركون تناول المخدرات بالمقاهي............
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - agdir الجمعة 13 نونبر 2020 - 08:59
وهده هي السيبة أين السلاح يجب كسره قبل الإعتقال ليكون عبرة لكل مجرم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - التفتيش ثم التصفيد الجمعة 13 نونبر 2020 - 09:15
اللهم عجل بشفاء أخونا الدركي!
لاكن حسب رأيي فإنه تصرف بشكل غير كفأ وهذا دليل على المستوى التدريبي الذي تلقاه في مدسة الدرك!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - x golf الجمعة 13 نونبر 2020 - 09:16
قبل تصفيد اي مجرم تتم عملية تفتيش جميع لباسه واستخراج ما يمكن ان يشكل خطرا على المحيطين به، توقيف المجرمين عملية لها شروط وقواعد ......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - hamidou الجمعة 13 نونبر 2020 - 09:28
ماذا اصاب سوس العالمة من اين جائها هاذا الغزوالمشرمل كانت سوس منطقة مسالمة ارض الامان والسلام حتى سنوات الهجرة الداخلية تخربت ادا عربت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الجمعة 13 نونبر 2020 - 09:42
مثل هؤلاء المجرمون يجب أن يطبق فيهم قانون الارهاب لا سجن شهرين ثم يعود لتجارة سمومه واجرامه..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.