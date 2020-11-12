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الرئيسية | حوادث | الأمن يُفشل خطة هوليودية للسطو على وكالة بنكية

الأمن يُفشل خطة هوليودية للسطو على وكالة بنكية

الأمن يُفشل خطة هوليودية للسطو على وكالة بنكية
هسبريس – محمد لديب (صورة: حمزة تارضا)
الخميس 12 نونبر 2020 - 23:53

أفشلت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الجديدة خطة هوليودية للسطو على وكالة بنكية، وذلك بطريقة استباقية، أي قبل تنفيذ العملية.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من المكان فإن أفراد عصابة متخصصة في عمليات السطو أقدموا على إحداث ثقب في الحائط الخلفي للوكالة البنكية، قبل اكتشافه من طرف عناصر الأمن الخاص.

وسارع مسؤولو الوكالة إلى إعلام الشرطة، التي هرعت عناصر منها مكان الحادث، وبمجرد تجميع الأدلة تم التوصل إلى هوية عناصر العصابة من طرف الضابطة القضائية.

وتم اعتقال أفراد العصابة، التي كانت تستعد للولوج إلى الوكالة من بناية خلفية مهجورة، عبر الثقب الذي أحدثوه لهذه الغاية؛ وذلك بمنطقة دار بوعزة في إقليم النواصر التابع للدار البيضاء الكبرى، بناء على أدلة تم جمعها بالمكان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - stupid hold up الجمعة 13 نونبر 2020 - 00:32
علاه غير الى دخلو لوسط البنك هدي ينقاو لفلوس غير مشتتة ماكين لا coffre fort لا alarme لا كاميرات دبا يمشيو لعكاشة راه لفلوس موجودة.
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