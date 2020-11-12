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كُتّاب وآراء
الأمن يُفشل خطة هوليودية للسطو على وكالة بنكية
أفشلت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الجديدة خطة هوليودية للسطو على وكالة بنكية، وذلك بطريقة استباقية، أي قبل تنفيذ العملية.
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من المكان فإن أفراد عصابة متخصصة في عمليات السطو أقدموا على إحداث ثقب في الحائط الخلفي للوكالة البنكية، قبل اكتشافه من طرف عناصر الأمن الخاص.
وسارع مسؤولو الوكالة إلى إعلام الشرطة، التي هرعت عناصر منها مكان الحادث، وبمجرد تجميع الأدلة تم التوصل إلى هوية عناصر العصابة من طرف الضابطة القضائية.
وتم اعتقال أفراد العصابة، التي كانت تستعد للولوج إلى الوكالة من بناية خلفية مهجورة، عبر الثقب الذي أحدثوه لهذه الغاية؛ وذلك بمنطقة دار بوعزة في إقليم النواصر التابع للدار البيضاء الكبرى، بناء على أدلة تم جمعها بالمكان.