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كُتّاب وآراء
مجهولون يقتحمون وكالة بنكية بجماعة آيت عميرة
اقتحم مجهولون، خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، وكالة بنكية في الشارع الرئيسي بالجماعة الترابية آيت اعميرة، قبل أن يلوذوا بالفرار بعد ارتفاع صوت جهاز الإنذار.
ووفق شهود عيان، فقد تمكن مجهولون من إحداث ثقب بحائط الواجهة الخلفية للوكالة البنكية، استغلوه للولوج إلى داخلها، لكنهم فشلوا في تنفيذ عملية السطو على الوكالة.
واستنفرت الواقعة مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة والسلطة المحلية، حيث يجري البحث وجمع الأدلة من أجل الوصول إلى هوية منفذي هذه العملية.
يشار إلى أن مركز جماعة آيت اعميرة شهد قبل نحو أسبوعين عملية مماثلة، ما تزال الأبحاث جارية لفك لغزها.