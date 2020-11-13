هتك عرض قاصر يضع ثلاثينيا أمام العدالة بتزنيت

رشيد بيجيكن من أكادير

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تيزنيت على النيابة العامة المختصة، صباح الجمعة، شخصا يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك عرضه.

وأورد مصدر أمني أن مصالح الشرطة كانت قد توصلت بشكاية حول قيام المشتبه فيه بتعريض طفل قاصر، يبلغ من العمر 14 سنة، للاستدراج المقرون باعتداء جنسي، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوية المعني بالأمر.

وجرى ضبط المشتبه فيه بداخل منزله وهو في حالة تلبس برفقة قاصر آخر يبلغ من العمر 15 سنة، "تجري حاليا الأبحاث من أجل تحديد أسباب تواجده برفقته"، يضيف المصدر ذاته.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح الجمعة.