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الرئيسية | حوادث | الأمن يوضح حقيقة مقتل شاب برصاص شرطة تمارة‎

الأمن يوضح حقيقة مقتل شاب برصاص شرطة تمارة‎

الأمن يوضح حقيقة مقتل شاب برصاص شرطة تمارة‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:31

تفاعلت ولاية أمن الرباط، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقاطع فيديو منشورة في أحد المواقع الإخبارية، تتضمن مزاعم وادعاءات بشأن ظروف وملابسات استعمال موظف شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة لسلاحه الوظيفي، خلال تدخل أمني أسفر عن وفاة مشتبه فيه اعتدى بشكل فعلي على المواطنين وعرّض سلامة موظفي الشرطة لتهديدات جدية وخطيرة باستعمال سلاحين أبيضين من الحجم الكبير.

وحسب بيان حقيقة لولاية أمن الرباط، توصلت به هسبريس، فإن الأبحاث والتحريات شملت بخصوص هذا التدخل الأمني إعادة تركيب شريط الأحداث بشكل مفصل ودقيق، فضلا عن مراجعة المعطيات الممسوكة بالسجلات الأمنية وتلك التي تم تضمينها بالمسطرة القضائية المتعلقة بالقضية.

وفي تفاصيل القضية، كشف البيان أن موظف شرطة مكلفا بتنظيم السير والجولان بشارع مولاي علي الشريف بمدينة تمارة تعرّض، حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من ليلة 9 نونبر الجاري، لمحاولة اعتداء من قبل المشتبه فيه، الذي كان في حالة اندفاع قوية ومتحوزا لسلاحين أبيضين من الحجم الكبير؛ الأمر الذي تسبب في حالة هلع كبيرة بين مستعملي الطريق وعموم المواطنين، مما اضطر هذا الشرطي إلى إشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي ووقائي دون استخدامه.

وكان المشتبه فيه، يورد البيان، قد أصاب، قبل ذلك بدقائق معدودة، أحد الأشخاص الذي حاول التدخل لثنيه عن ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، متسببا له في جروح عمدية على مستوى الرأس بواسطة السلاح الأبيض؛ وهو الاعتداء المثبت في محاضر الاستماع للضحية وللشهود الذين عاينوا الواقعة وحضروا أطوارها، والموثق أيضا في كاميرات المراقبة التي تم استغلال مضمونها وتفريغه في محاضر قانونية.

وفور إشعارها بهذه التهديدات الجدية والخطيرة، تدخلت دورية للفرقة المتنقلة للدراجين من أجل تحييد هذا الخطر الحال والوشيك، وكذا توقيف المشتبه فيه الذي واصل تهديد المواطنين، متلفظا بعبارات وتهديدات تنطوي على استعداد لتصفية أي عنصر شرطة يتدخل لتوقيفه، حيث حاول مقدم شرطة من عناصر الدورية توقيفه بعد مطاردته إلى أحد الأزقة القريبة، وهي اللحظة التي حاول فيها المشتبه فيه استغلال منعطف ضيق للاعتداء على موظف الشرطة، الأمر الذي اضطر معه هذا الأخير إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه أسفل كتفه، ليقوم بالفرار والاحتماء بمنزل إحدى قريباته، قبل أن يتم نقله لاحقا إلى المستشفى حيث وافته المنية.

وعلى المستوى القانوني والإجرائي، فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، شمل تحصيل إفادات موظفي الشرطة الذين شاركوا في هذا التدخل، وكذا إفادات مجموعة من الشهود الذين حضروا أطوار هذه الواقعة، فضلا عن استغلال كافة مسارات البحث التي يمكن أن تساعد في تحديد الظروف والملابسات الحقيقية لهذا التدخل، خصوصا تسجيلات كاميرات المراقبة التي تم تحصيلها واستغلالها بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، والتي تظهر المشتبه فيه وهو يحمل سلاحين أبيضين من الحجم الكبير ويهدد سلامة المواطنين.

وأكدت ولاية أمن الرباط، بعد التذكير بهذه المعطيات، أن جميع الإجراءات المسطرية المنجزة تتم تحت إشراف ومراقبة السلطات القضائية المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - ترقية للشرطي الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:48
شوف بلا ما تيرزطو راسكم.الشرطي فعل الصواب و اراح المجتمع من حثالة. تمنيت لو انه تحاسب عائلته حتى هي بحكم انها توفر له الملاذ. ادارة الامن لتحفيز رجالها يجب ان تنوه بالشرطي و ترقيه
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45
2 - حسن الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:48
شكرا لرجال الأمن على المجهودات الجباره التي يقومون بها والعز والنصر لجنودنا البواسل وفقكم الله جميعا
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32
3 - saborbomd الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:48
تحية صادقة لكل رجل امن شريف يضحي بحياته من أجل حماية المواطنين. والخزي لكل من اصبح شعاره هو التبجح بالسيوف وزرع الهلع والخوف وسط الناس. الموت لكل من سولت له نفسه رفع السيوف وتهديد المواطنين.
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32
4 - Kenitra city الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:49
المرجوا عدم توضيح اي شيء .. المرجوا اطلاق الرصاص على المجرمين و ذوي السوابق دائما و عدم اطلاق الرصاص في الهواء ..
اجمل الاخبار هي اصابه المجرمين بالرصاص و ارسالهم للقبر وليس للسجن
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37
5 - moha الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:52
يجب على السيد الحموشي ان يكافىء هدا الشرطي بوسام من درجة ظابط وترقيته ونطلب من جميع رجال الشرطة ان يقوموا بنفس العمل مع جميع المجرمين والسلام عليكم
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27
6 - تحية لرجال الامن الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:52
دابا هادشي كااامل وهاد البحث والتحقيقات باش يعرفوا هاد الشرطي واش كان عندو الحق يتيري فداك المجرم ولا لا ؟ هادا غير مشرمل نوض الرعاد فعباد الله كلشي شاهد على داكشي اللي دار ومزال كيحقوا مع الشرطي اما لو كان مواطن عادي كون سيفطوه واش دابا النيابة بغات حتى يقتل داك المجرم الناس عاد يتيري فيه ؟ بغاو ختا يضرب الشرطي يطير ليه يدو ولا رجلوا عاد يتيري فيه ؟ ولاش عاطينهم داك السلاح الى مكانش غادي يستعملوا فهاد الحلات الخطرة ؟ النيابة خاصها تغلق هاد الضوسي وترقي الشرطي على هاد التدخل البطولي وراه نقد الاف الناس من بطش هاد المجرم موتوا حسن من حياتوا ناقص مشرمل واللائحة طويلة
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29
7 - سيمو الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:53
أسيدي حققوا مع هؤلاء المجرمين الذين يبيعون الأسلحة البيضاء وأصحاب القرقوبي والمخدرات القوية ، اما البوليسي رَآه دار خدمتوا ، اللهم يموت مجرم ومعربد خير مايموت بوليسي نزيه .
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25
8 - أحمد نور الدين الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:53
في الحقيقة لوكنا دائما بهاد الحزم لما إنتشرت الجريمة بهاد الشكل المهول شكرا للشرطة على هذا المجهود تنقص علينا مجرم.
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21
9 - tarik الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:53
و يموت فين كاين المشكل بحال هادو عير يقتلوهوم مكينفعوش و غير كيفسدو فالارض
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18
10 - متدخل الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:53
ما هدا الخلط من تحقيق وتدقيق للامور وبحث وغير ذلك الشرطي قام بواجبه وانتهى المعني بالأمر كان مدججا بالأسلحة البيضاء مادا تريدون أن يقتل الشرطي ليغطي صندوقه بالعلم الوطني وتبكي زوجته وأمه واولاده ويدهب دلك المجرم ليأكل ويتنعم داخل السجن، شكرا للشرطي على تدخله الدي اراح الساكنة من وحش ادمي حيواني برافو
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16
11 - زندان الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:55
لاداع لشرح الاسباب والطريقة وغيرها فالمجرمون والخارجون عن القانون يجب قتلهم حينا
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13
12 - samsam الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:58
يجب ترقية الشرطي فورا لأن هذا ما كنا ننتظره قتل الوحوش التي تهدد سلامة العباد والبلاد.
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13
13 - عميد شرطة متقاعد الجمعة 13 نونبر 2020 - 16:58
كل ما قيل ..سابقل.يمكننا تلخيصه في جملة واحدة لا اقل ولا اكثر..." الدفاع عن النفس..والقيام بالواجب الوطني من طرف الشرطة ضد الارهاب في الشارع العام.وتقديم المساعدة للمواطن." .. ...وكل ما يقال من بعد ...للشرطة الحق باستعمال ادوات عملها لحماية الافراد والملك العام..وحماية انفسهم من المجرمين الذين باتوا وكانهم في حرب في الشارع العام بانواع من الاسلحة البيضاء وكثيرا منها مستوردة من الصين كالتي كنا نراها في افلام العنف ....فالموت كان هو الجزاء الوحيد لامثال هذة المكروبات والحشرات المتسخة التي جعلت من دروب بعض المدن مسارح للجريمة واظهار العضلات والسيوف .....الموت لمن بحث عنها..مع الشكر والتشجيع لعناصر امننا على تفانيهم في العمل وعدم الخوف من المجرمين.والتصدي لهم بكل حزم .
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14
14 - القرطاس الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:00
شيء عادي شرطي يستعمل سلاحه الوضيفي شئ لآ يحتاج لتفسيرات الجريمة تطورت ونحن مزال كنقلبو علي تفسيرات لاستعمال السلاح كاين شي بعض ماعرفتش علاش مزال كيستهلك الأوكسيجين القرطاس القرطاس القرطاس
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12
15 - بنعبدالسلام الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:02
بما أن هذا المجرم كان مسلحا بسلاحين أبيضين ،هذا يعني أن هناك حلين إثنين لا ثالث لهما : إما أن يَقْتُل وإما أن يُقْتَل، في نظري من الأفضل أن يُقْتَل ،لِيُريح وبستريح.
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13
16 - المهندسة الحرة الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:02
المرجو من الأمن استعمال مزيد من الأسلحة المتطورة من هولاء المجرمين. حقيقية المجرم إلى حصلتي في ايودو والله الا رحمك و المثال على ذالك المجرم الهيش كيف قتل موظف سجني ظريف يجري وراء لقمة حلال.
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15
17 - isma3il الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:04
أحسن حاجة من دربوه والله نتماناو يكون عبرة لناس ليبحالو هذا ليس شاب بل شفار
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4
18 - قيدوم مغربي الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:05
لنفترض أن الشرطي لم يستعمل سلاحه الوظيفي وأصيب بضربات قاتلة ماذا سيكون رد المتباكين والداعمين للمجرمين ؟ بلا شك سيصمتون للوهلة الأولى ويقولون انا لله وانا اليه راجعون للمرة الثانية دون توجيه اللوم للمجرم. كفى من النفاق أيها المنافقين. تحية لرجال الأمن عموما الساهرين على حماية المواطنين والمجرمين إلى المزبلة.
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9
19 - ميموني الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:08
يستحق الشرطي ترقية إدارية و منحة محترمة و عطلة إدارية تنسيه ذلك الوجه القبيح و سلاحه الأبيض
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8
20 - مواطن الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:12
لهاز السيف اموت. يجب تفعيل القانون الامريكي مع هؤلاء. الشرطة الامريكية تطلق النار بمجرد وضع اليد في الجيب فما بالك بحمل السيف.
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0
21 - سلاوي الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:17
هذه رسالة واضحة لعائلته التي تصيح و تنيح ان ابنها البار المؤذب الخلوق قتل غدرا و بنية انتقامية من طرف الشرطة . و هو يضهر في الفيديو المصور على مقربة من صالون ميلانو يشهر اسلحته البيضاء كانه في غزوة . و اول شخص يعترضه قام بضربه مرتين علا مستوى الرأس كما يضهر في الفيديو . كل الشكل للعناصر الامنية و اخص بالذكر فرقة الدراجيين التابعة للوحدة المتنقلة في مدينة تمارة علا احترافيتها في مجابهة المجرمين . كل الشكر و لا عزاء للحاقدين
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0
22 - fariss الجمعة 13 نونبر 2020 - 17:33
تحية خالصة لرجال السلطة...بحال هاد الحتالات غير يزيدو يقرطسوهم منافعين بوالو غير التعدو على الابرياء غادي يتهناو منهم حتى واليديهم فيهم غير المشاكيل. وبراكا من المزايدات على المجرمين.
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