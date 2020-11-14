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كُتّاب وآراء
هتك عرض طفلين يورّط عون سلطة بمدينة تزنيت
أحالت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية لأمن تزنيت، الجمعة، شخصا في عقده الثالث على أنظار الوكيل العام باستئنافية أكادير، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية متعلقة بهتك عرض طفلين قاصرين.
ووفقا للمعلومات المتوفرة لهسبريس، فإن عملية توقيف المشتبه فيه، الذي يشتغل عون سلطة بالملحقة الإدارية الأولى بتزنيت، جاءت بعد شكاية تقدمت بها ضده أسرة الطفل الأول لدى النيابة العامة المختصة تتهمه من خلالها بتعريضه ابنها البالغ من العمر 14 سنة للاعتداء الجنسي.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن تفاعلا فوريا من طرف المصالح الأمنية مع الشكاية المذكورة أسفر عن توقيف الشخص المعني وهو في حالة تلبس برفقة طفل ثان يبلغ من العمر 15 سنة داخل إحدى الشقق بالمدينة القديمة.
وجرى وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث التمهيد، الذي باشرته الضابطة القضائية في هذا الملف تحت إشراف من النيابة العامة المختصة التي أمرت اليوم بعد انتهاء مدة الاعتقال الاحتياطي بعرضه أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير قصد متابعته بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.