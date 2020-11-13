مصالح الدرك تحبط سرقة وكالة بنكية في ميراللفت

مصطفى البكار من تزنيت

أحبطت مصالح الدرك الملكي بتنسيق مع السلطة المحلية، الجمعة، محاولة سرقة استهدفت وكالة بنكية بمركز جماعة ميرللفت الواقعة بتراب إقليم سيدي إفني.

وأوردت مصادر محلية أن المحاولة، التي نفذها شاب في عقده الثاني بعد قيامه بتكسير زجاج الوكالة موضوع السرقة، انتهت باعتقاله ووضعت تحت تدابير الحراسة النظرية بسرية ميراللفت.

وأضافت المصادر ذاتها أن البحث جار، تحت إشراف من النيابة المختصة، قصد اعتقال شابين آخرين يشتبه في تورطهما في هذه القضية.