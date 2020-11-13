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مصالح الدرك تحبط سرقة وكالة بنكية في ميراللفت
الجمعة 13 نونبر 2020 - 21:25
أحبطت مصالح الدرك الملكي بتنسيق مع السلطة المحلية، الجمعة، محاولة سرقة استهدفت وكالة بنكية بمركز جماعة ميرللفت الواقعة بتراب إقليم سيدي إفني.
وأوردت مصادر محلية أن المحاولة، التي نفذها شاب في عقده الثاني بعد قيامه بتكسير زجاج الوكالة موضوع السرقة، انتهت باعتقاله ووضعت تحت تدابير الحراسة النظرية بسرية ميراللفت.
وأضافت المصادر ذاتها أن البحث جار، تحت إشراف من النيابة المختصة، قصد اعتقال شابين آخرين يشتبه في تورطهما في هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - user1972 الجمعة 13 نونبر 2020 - 22:01
Trois combriolages de banque en une seule journée dans trois lieux différents... C'est un mauvais indice...
2 - mohammed الجمعة 13 نونبر 2020 - 22:03
هدا الأهبل الدي حاول السرقة ، مدا كان يعتقد ؟ أنه سوف يدخل و يجد الأموال الطائلة بالرفوف أو مقفل عليها بمفتاح .
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