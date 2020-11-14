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كُتّاب وآراء
محكمة اليوسفية تدين حقوقيا بسنة ونصف حبسا
أدانت المحكمة الابتدائية باليوسفية، التابعة للدائرة الاستئنافية مراكش، الخميس، حقوقيا بسنة ونصف حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمتي الإهانة والتشهير، بناء على شكاية تقدمت بها قائدة المقاطعة الثالثة بباشوية اليوسفية.
ويتعلق الأمر بأحمد زهير، الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي تابعته النيابة العامة في حالة اعتقال بتهمتي إهانة موظف عمومي والتشهير.
وأصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا تضامنيا مع أحمد زهير، معتبرة اعتقاله ومتابعته مؤامرة بعد فضحه الفساد والمفسدين، مؤكدة أن هذا الملف تمت فبركته من أجل إسكات الأصوات الحرة النزيهة.
واستغرب التنظيم الحقوقي ذاته، في بيان أصدره، توصلت هسبريس بنسخة منه، عدم مساءلة قائدة المقاطعة الثالثة ومتابعتها قانونيا بسبب ما وصفه "تعسفاتها وجبروتها إزاء المواطنات والمواطنين"، مشيرا إلى أنها تستغل "الوضع الوبائي وحالة الطوارئ لتمارس تعسفاتها اللاقانونية".
وكان أحمد زهير قد بث تصريحات لمواطنين عبر تسجيلات مصورة، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، حول تصرفات المشتكية التي تدير المقاطعة الثالثة بباشوية اليوسفية.