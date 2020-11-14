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الرئيسية | حوادث | محكمة اليوسفية تدين حقوقيا بسنة ونصف حبسا

محكمة اليوسفية تدين حقوقيا بسنة ونصف حبسا

محكمة اليوسفية تدين حقوقيا بسنة ونصف حبسا
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 14 نونبر 2020 - 10:20

أدانت المحكمة الابتدائية باليوسفية، التابعة للدائرة الاستئنافية مراكش، الخميس، حقوقيا بسنة ونصف حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمتي الإهانة والتشهير، بناء على شكاية تقدمت بها قائدة المقاطعة الثالثة بباشوية اليوسفية.

ويتعلق الأمر بأحمد زهير، الكاتب العام للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي تابعته النيابة العامة في حالة اعتقال بتهمتي إهانة موظف عمومي والتشهير.

وأصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا تضامنيا مع أحمد زهير، معتبرة اعتقاله ومتابعته مؤامرة بعد فضحه الفساد والمفسدين، مؤكدة أن هذا الملف تمت فبركته من أجل إسكات الأصوات الحرة النزيهة.

واستغرب التنظيم الحقوقي ذاته، في بيان أصدره، توصلت هسبريس بنسخة منه، عدم مساءلة قائدة المقاطعة الثالثة ومتابعتها قانونيا بسبب ما وصفه "تعسفاتها وجبروتها إزاء المواطنات والمواطنين"، مشيرا إلى أنها تستغل "الوضع الوبائي وحالة الطوارئ لتمارس تعسفاتها اللاقانونية".

وكان أحمد زهير قد بث تصريحات لمواطنين عبر تسجيلات مصورة، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، حول تصرفات المشتكية التي تدير المقاطعة الثالثة بباشوية اليوسفية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - وطني السبت 14 نونبر 2020 - 10:29
بغض النظر عن هذه القضية أرى العنصر النسائي لا يتناسب مع هذه الوظائف التي تتعلق بالسلطة والشرطة والجيش.بنيتها الفزيولوجية وكذا النفسية هشة وتتسم بالانفعالية وبالتالي فلن تصلح في هذه المهن.من جهة أخرى أتساءل هل الدول الأوروبية تعمل بهذا النظام مقدم قايد باشا أم نحن فقط.أعتقد أنها أمور تعداها العصر.فقط رأي حتى نتعرض للمساءلة كذلك
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