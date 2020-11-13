شاحنة تدهس تلميذا وترديه قتيلا في مدينة كلميم

مصطفى البكار من تزنيت

لقي راكب دراجة هوائية يبلغ من العمر 15 سنة، الجمعة، مصرعه إثر دهسه من طرف شاحنة لنقل مواد البناء، على مقربة من الثانوية الإعدادية الحضرمي بمدينة كلميم.

ووفق شهود عيان، فإن الحادثة، التي وصفت بالمروعة، أسفرت عن وفاة التلميذ على الفور متأثرا بإصابات خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده.

وإثر إخطارها، انتقلت مصالح الأمن إلى مكان الحادث، وأشرفت على نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي لكلميم، في انتظار تسليمه إلى عائلته بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.