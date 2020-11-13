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كُتّاب وآراء
شاحنة تدهس تلميذا وترديه قتيلا في مدينة كلميم
لقي راكب دراجة هوائية يبلغ من العمر 15 سنة، الجمعة، مصرعه إثر دهسه من طرف شاحنة لنقل مواد البناء، على مقربة من الثانوية الإعدادية الحضرمي بمدينة كلميم.
ووفق شهود عيان، فإن الحادثة، التي وصفت بالمروعة، أسفرت عن وفاة التلميذ على الفور متأثرا بإصابات خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده.
وإثر إخطارها، انتقلت مصالح الأمن إلى مكان الحادث، وأشرفت على نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي لكلميم، في انتظار تسليمه إلى عائلته بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
الله يكون في عون واليدين الطفل الله يصبرهم في ضياع ابنه
اللهم ارحمه و تقبله شهيدا في جنات النعيم
السلطات المحلية دايرة عين ميكا حيث الشاحنات في ملك المقاول فولان صاحبنا حشوما.
حاكرين غير على الباعة المتجولين
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان.