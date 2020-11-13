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الرئيسية | حوادث | شاحنة تدهس تلميذا وترديه قتيلا في مدينة كلميم

شاحنة تدهس تلميذا وترديه قتيلا في مدينة كلميم

شاحنة تدهس تلميذا وترديه قتيلا في مدينة كلميم
مصطفى البكار من تزنيت
الجمعة 13 نونبر 2020 - 22:54

لقي راكب دراجة هوائية يبلغ من العمر 15 سنة، الجمعة، مصرعه إثر دهسه من طرف شاحنة لنقل مواد البناء، على مقربة من الثانوية الإعدادية الحضرمي بمدينة كلميم.

ووفق شهود عيان، فإن الحادثة، التي وصفت بالمروعة، أسفرت عن وفاة التلميذ على الفور متأثرا بإصابات خطيرة في أنحاء متفرقة من جسده.

وإثر إخطارها، انتقلت مصالح الأمن إلى مكان الحادث، وأشرفت على نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي لكلميم، في انتظار تسليمه إلى عائلته بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - علال من كاسبي الجمعة 13 نونبر 2020 - 23:08
حسبنا الله ونعم الوكيل وان لله وان اليه راجعون الله يصبر والديه يا رب
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3
2 - رحمتك يا رب الجمعة 13 نونبر 2020 - 23:11
ان لله و ان اليه راجعون

الله يكون في عون واليدين الطفل الله يصبرهم في ضياع ابنه

اللهم ارحمه و تقبله شهيدا في جنات النعيم
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5
3 - Fixible الجمعة 13 نونبر 2020 - 23:20
شاحنات تزاحم سيارات الأجرة في الشوارع و تسرع كأنها في الطريق السيار و گأن تنقل مواد لبناء أهرامات وسط المدينة.
السلطات المحلية دايرة عين ميكا حيث الشاحنات في ملك المقاول فولان صاحبنا حشوما.
حاكرين غير على الباعة المتجولين
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4 - بوعزة الجمعة 13 نونبر 2020 - 23:31
انا لله وانا اليه راجعون .
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان.
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