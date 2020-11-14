توقيف أُم عازبة تخلّت عن رضيع في سيدي بيبي‬

رشيد بيجيكن من أكادير

أوقفت مصالح السلطة المحلية بباشوية سيدي بيبي، ضواحي اشتوكة آيت باها، سيدة كانت تهم بمغادرة المنطقة بعد تخليها عن رضيع، قُدِّر عمره بنحو سنة ونصف، وذلك بالقرب من ضريح "سيدي بيبي" بمركز الجماعة.

وتحركت مصالح السلطة المحلية فور إخبارها بتواجد رضيع متخلى عنه بالمكان سالف الذكر، إذ جرى تنفيذ عملية تمشيط واسعة للمنطقة أسفرت عن الوصول إلى الأم العازبة وهي بصدد مغادرة مركز الجماعة عبر سيارة أجرة.

ولأجل استكمال مجريات التحقيق في ظروف وملابسات القضية، جرى تسليم الأم العازبة إلى مصالح الدرك الملكي، ليتم إخضاعها لتدبير الحراسة النظرية، فيما وُجّه الرضيع، الذي يعاني من مرض الثلاثي الصبغي، إلى مركز الأطفال المتخلى عنهم بمستشفى الحسن الثاني بأكادير.