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الرئيسية | حوادث | توقيف أُم عازبة تخلّت عن رضيع في سيدي بيبي‬

توقيف أُم عازبة تخلّت عن رضيع في سيدي بيبي‬

توقيف أُم عازبة تخلّت عن رضيع في سيدي بيبي‬
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 14 نونبر 2020 - 15:20

أوقفت مصالح السلطة المحلية بباشوية سيدي بيبي، ضواحي اشتوكة آيت باها، سيدة كانت تهم بمغادرة المنطقة بعد تخليها عن رضيع، قُدِّر عمره بنحو سنة ونصف، وذلك بالقرب من ضريح "سيدي بيبي" بمركز الجماعة.

وتحركت مصالح السلطة المحلية فور إخبارها بتواجد رضيع متخلى عنه بالمكان سالف الذكر، إذ جرى تنفيذ عملية تمشيط واسعة للمنطقة أسفرت عن الوصول إلى الأم العازبة وهي بصدد مغادرة مركز الجماعة عبر سيارة أجرة.

ولأجل استكمال مجريات التحقيق في ظروف وملابسات القضية، جرى تسليم الأم العازبة إلى مصالح الدرك الملكي، ليتم إخضاعها لتدبير الحراسة النظرية، فيما وُجّه الرضيع، الذي يعاني من مرض الثلاثي الصبغي، إلى مركز الأطفال المتخلى عنهم بمستشفى الحسن الثاني بأكادير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - متتبع السبت 14 نونبر 2020 - 15:27
لو كان قانون فحص أ د ن و نسب الرضيع للاب لما كان لا تخلي عن الرضع و لا الكثير من اطفال الشوارع.
لاكن لازال التخلف العلمي و القانوني و الكثير من خرافات و قوانين الصحراء القديمة تحكمنا.
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2 - karimboutahar السبت 14 نونبر 2020 - 15:59
يجب إيقاف أيضا الأب البيولوجي للرضيع حتى هو يتحمل المسؤولية أيضا وليست هي فقط
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3
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