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الرئيسية | حوادث | توالي محاولات السطو على الأبناك يطرح تطور الجريمة في المغرب‬

توالي محاولات السطو على الأبناك يطرح تطور الجريمة في المغرب‬

توالي محاولات السطو على الأبناك يطرح تطور الجريمة في المغرب‬
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 16 نونبر 2020 - 17:00

توالت حوادث سرقة أو محاولة سرقة أبناك بشكل متكرر خلال الأيام الأخيرة، ففي ظرف يومين سجلت حوالي ثلاث محاولات، ناهيك عما رصد في وقت سابق؛ وهي العمليات التي لم يعتدها المجتمع المغربي، بخلاف مجتمعات أخرى متقدمة.

علي الشعباني، أستاذ علم الاجتماع، قال ضمن تصريح لهسبريس إن اللصوصية موجودة في كل بلدان العالم، وإن الجريمة المنظمة تتطور سنة بعد سنة، مفيدا بأن سرقة الأبناك بالنسبة للمجتمع المغربي ظلت قليلة جدا مقارنة بما يقع في دول متقدمة، حيث تعرف الجريمة تطورا ملحوظا.

وأكد الشعباني أن السطو على الأبناك "نوع جديد من اللصوصية بالنسبة للمجتمع المغربي"، قائلا: "نعرف النشالين والسرقات العادية الموصوفة، لكن أن نصل إلى سرقة الأبناك فذلك أمر حديث"، ومفيدا بأن "السرقة ظاهرة يحصل فيها تطور وتتحول إلى جرائم منظمة تشرف عليها عصابات متطورة".

وأوضح المختص ذاته أن التغيرات والتطورات التي تعرفها المجتمعات لا تكون فقط في ما هو إيجابي، بل في ما هو سلبي أيضا، بما في ذلك اللصوصية، مؤكدا أن توالي جرائم السطو على الأبناك هو بداية لتطور جرائم السرقة في المجتمع المغربي، التي كانت تختص في وقت سابق في سرقة المنازل والمواشي في البادية، والسطو على أملاك الغير.

ويتوقع الشعباني أن تظهر جرائم أخرى هذه واحدة منها، مفيدا بضرورة النظر في أسباب الجريمة وليس فقط في أنواعها، سواء تعلق الأمر بالضرب والجرح أو غيرها، وحتى السرقة.

ونبه الأستاذ ذاته إلى وجود جرائم سرقة أخرى تعد أفظع، منها سرقات المال العام والتلاعب بالصفقات وإعطاء معلومات مغلوطة قصد الاستيلاء على المال العام، قائلا: "هذه أفظع أنواع السرقة لكونها يتضرر منها الجميع وليس فقط الأفراد".

وأفشلت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الجديدة، الخميس الماضي، خطة هوليودية للسطو على وكالة بنكية.

كما اقتحم مجهولون، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وكالة بنكية في الشارع الرئيسي بالجماعة الترابية آيت اعميرة، قبل أن يلوذوا بالفرار بعد ارتفاع صوت جهاز الإنذار.

وفي اليوم نفسه أحبطت مصالح الدرك الملكي بتنسيق مع السلطة المحلية محاولة سرقة استهدفت وكالة بنكية بمركز جماعة ميرللفت الواقعة بتراب إقليم سيدي إفني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - مواطن من المغرب الاثنين 16 نونبر 2020 - 17:20
توالي السرقات بتلك الحدة سببه ضعف العقوبة التي يصدرها القضاء في حقهم ونجاح ادعاءهم بضياع تلك المسروقات التي تصبح غنيمة لهم بعد خروجهم من السجن
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35
2 - N.H الاثنين 16 نونبر 2020 - 17:28
(ونبه الأستاذ ذاته إلى وجود جرائم سرقة أخرى تعد أفظع، منها سرقات المال العام والتلاعب بالصفقات وإعطاء معلومات مغلوطة قصد الاستيلاء على المال العام، قائلا: "هذه أفظع أنواع السرقة لكونها يتضرر منها الجميع وليس فقط الأفراد)شكرا لك على إعطائهم صورة اللصوصية الحقيقية لكن لا حياة لمن تنادي
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57
3 - FENANE الاثنين 16 نونبر 2020 - 17:29
كنا ندرس في الثانوي عندما وكان الأستاذ شبيه الاستاذ عام الاجتماع الشعباوي ،يأكد لنا السرقة واللصوصية تأتي من الفقر والبطالة،فالدول الأوروبية ،تخشى من الفقر والبطالة لانهما أصل الاجرام يستوجب تشغيل الشباب حتى لا بنحرفوا اما نحن فنكثر من البطالة لان حكوماتنا لا تخشى الفقر والبطالة لان مشكلهما هو العقاب والسجن اي نحن نفكر بمنطق العصا ،وعلى هذا الاساس فرؤس الاموال المكدسة توجد في الابناك انها كنوز وثروات لا يعقل ألا تتعرض للتهريب و للتلف والسرقة علما بأن الشباب حاملي الشهادات وكل شخص له الحق في العمل قد ينحرف من كثرة التكاليف المعيشية الصعبة التي يعيشها ،فالشغل هو الحل والحكم الرشيد والسليم ضد اللصوصية والانحرفات لان العمل له قانون أساسي و احترام وانضباط يغير تفكير الاشخاص في التعاطي للسرقة ،وفروا للشباب الشغل وسوف تحكمون على النتائج ،اما الرؤس الكبيرة حدث ولا حرج؟؟؟
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7
4 - Zak الاثنين 16 نونبر 2020 - 17:29
وهي العمليات التي لم يعتدها المجتمع المغربي، بخلاف مجتمعات أخرى متقدمة ??
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5 - أحمد MA الاثنين 16 نونبر 2020 - 17:30
أنا في اعتقادي ارتفاع عمليات السطو على الأبناك في المغرب راجع لكون الأبناك في أروبا لم تعد تستعمل الأوراق البنكية في تعاملاتها حيث إذا أردت مبلغ من المال نقد من البنك فهو يتم تحت الطلب ولهذا فإني أعتقد أن المافيات الأوروبية انتقلت إلى المغرب
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6 - عبدالإلاه الاثنين 16 نونبر 2020 - 17:31
على الدولة أن تلعب دورا أكثر فعالية في التأطير و التو عية و ايجاد الحلول لبطالة الشباب ،فتركيبة المجتمع الحالية لا تبشر بخير ،يجب أن يكون رد فعل قبل فوات الأوان...
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7 - حسن الزيتوني الاثنين 16 نونبر 2020 - 17:33
الاغلبية ربما شاهدوا المسلسل التلفزيوني الاسباني la casa de papel
وربما احسوا ببعض الالهام وارادوا التقليد وهي عادة معروفة عن المغاربة وهي التقليد
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8 - مواطن الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:00
كل واحد كيسرق بطريقتو... المال العام والمال الخاص...البلاد متجهة إلى أكثر من هذا نظرا لتفشي الفقر وانسداد جميع افاق المستقبل عند السواد الأعظم من الشباب...
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2
9 - مغربي غيور الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:04
سبب كثرة السرقة عدم فرض العقوبات على المسؤولين الكبار والتستر عليهم و قلة التوعية الإجتماعية و الضغط النفسي فالشباب ليس لديه مستقبل ولا ورت فما هو المفيد الحل هو اللجوء إلى أسهل الطرق و مي السرقة
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10 - Meryam Rochdi الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:12
تفشي ظاهرة السرقة في مجتمع ما ليس دليل على انهيار القيم الأخلاقية فقط بل دليل على تنامي الفوارق الطبقية جراء الغنى الفاحش لفئة على حساب فئة , فالقانون الذي يحمي تلك الفئة هو نفسه من يعاقب الفقير و لا يرقاب كيف يجني الغني امواله...
في مجتمع الرواتب هزيلة و العمل غير موجود و منتشرة فيه البطالة و ممنوع فيه العمل الغير مهيكل و حتى إن وجد تجد آلاف العمال يعملون في المقاهي و المطاعم وووو بدون اوراق و لا اي حقود و بدون اي حد ادنى للاجور اينما استدار وجهك استغلال في استغلال , في آن واحد يرى السوق ممتلئ بما لذ و طاب من الماكولات الملابس السيارات و الابناك متكدسة فيها رؤوس الاموال و يال العجب اكثر من نصف المجتمع جيوبه فارغة من يشتغل بالحلال يركض طوال عمره من اجل ستر لا يستر جزء من الضمئ و من تغلبه احلامه ربما يفعل شيء غلط كهؤلاء اما من ينتقدون ضعف العقوبة هي ابواق استفادت بطريقة ما من الكعكة ريع حظ توظيف في سلم جيد في قطاع جيد او باك صاحي فهم لم يعرفو الفقر يوما فقط يذمرون لمذا الجوعى يزعجوننا بأنينهن حتى الأنين عليه ان يكون بصمت ارهقتم ايها الفقراء شعور و راحة بال الاغنياء!!!!
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3
11 - خيانة وطنية الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:16
في هذه الظروف يتم سرقة الابناك لخلق الرعب أمام تحرشات البوليساريو فهذه خيانة وطنية يعاقب عليها بالسجن المؤبد
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12 - abdallah الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:16
في هده الحالة لا بد من تسليح شركات الحراسة وتكوينهم لأن السطو على الأبناك ولو أنها جديدة عن المغرب فهناك مجرمون يأتون من دول أوروبية متدربون على السطو ويشركون معهم عصابات من الداخل ويستعملون أسلحة نارية وهنا يتطلب شركات تستعمل السلاح لأن حراس الأبناك اليوم كأنه يحرس حديقة وجلهم يقدمون خدمات كا نادل مقهى فقط
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13 - amin sidi الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:19
سلام : علاش رجعو السراق كيسرقو
الابناك علا حقاش كورونا خوات جيوب .الناس .هد وحد عندو لفلوس كتار نصحو صاحبو انزلهم فالبنك مش نزل فلوسو كامل فالبنك جالليل. بغينعس مدهشي النعاس خاف ليسرقهم نض اود معه اقفل اوزادو لباب البنك اورجع اونعس
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14 - موحا الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:31
وعلاش هد الابناك مديرش عساس لداخل من بعد توقيت العمل ابات تما وعندو تليفون ديال الشرطة الحل ساهل ايكون كيتخلص مزيان اعندو جميع شروط العمل
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15 - عينك ميزانك الاثنين 16 نونبر 2020 - 18:31
ارتفاع الجريمة بكل انواعها و سرقة خاصة سببه الاختلال الواضح في القيم و المفاهيم الأخلاقية داخل المجتمع في جميع طبقتها كيف تفسر ان مسؤولا كبيرا في إدارة الضمان الاجتماعي أو بنك سياش او المكتب الوطني لتصدير او المكتب الوطني المطارات يقوم باختلاس او تحويل اموال الصالحه مع انه انسان مرتاح ماديا ان لم يكن هناك اختلال في المفاهيم القيمية داخل المجتمع .فمادا تنتظر من عوام الناس مع اتساع رقعة التفقير البنيوي باعتراف أعلى سلطة في البلاد راه ما كاينش القدوة الحسنة .
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