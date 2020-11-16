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كُتّاب وآراء
توالي محاولات السطو على الأبناك يطرح تطور الجريمة في المغرب
توالت حوادث سرقة أو محاولة سرقة أبناك بشكل متكرر خلال الأيام الأخيرة، ففي ظرف يومين سجلت حوالي ثلاث محاولات، ناهيك عما رصد في وقت سابق؛ وهي العمليات التي لم يعتدها المجتمع المغربي، بخلاف مجتمعات أخرى متقدمة.
علي الشعباني، أستاذ علم الاجتماع، قال ضمن تصريح لهسبريس إن اللصوصية موجودة في كل بلدان العالم، وإن الجريمة المنظمة تتطور سنة بعد سنة، مفيدا بأن سرقة الأبناك بالنسبة للمجتمع المغربي ظلت قليلة جدا مقارنة بما يقع في دول متقدمة، حيث تعرف الجريمة تطورا ملحوظا.
وأكد الشعباني أن السطو على الأبناك "نوع جديد من اللصوصية بالنسبة للمجتمع المغربي"، قائلا: "نعرف النشالين والسرقات العادية الموصوفة، لكن أن نصل إلى سرقة الأبناك فذلك أمر حديث"، ومفيدا بأن "السرقة ظاهرة يحصل فيها تطور وتتحول إلى جرائم منظمة تشرف عليها عصابات متطورة".
وأوضح المختص ذاته أن التغيرات والتطورات التي تعرفها المجتمعات لا تكون فقط في ما هو إيجابي، بل في ما هو سلبي أيضا، بما في ذلك اللصوصية، مؤكدا أن توالي جرائم السطو على الأبناك هو بداية لتطور جرائم السرقة في المجتمع المغربي، التي كانت تختص في وقت سابق في سرقة المنازل والمواشي في البادية، والسطو على أملاك الغير.
ويتوقع الشعباني أن تظهر جرائم أخرى هذه واحدة منها، مفيدا بضرورة النظر في أسباب الجريمة وليس فقط في أنواعها، سواء تعلق الأمر بالضرب والجرح أو غيرها، وحتى السرقة.
ونبه الأستاذ ذاته إلى وجود جرائم سرقة أخرى تعد أفظع، منها سرقات المال العام والتلاعب بالصفقات وإعطاء معلومات مغلوطة قصد الاستيلاء على المال العام، قائلا: "هذه أفظع أنواع السرقة لكونها يتضرر منها الجميع وليس فقط الأفراد".
وأفشلت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الجديدة، الخميس الماضي، خطة هوليودية للسطو على وكالة بنكية.
كما اقتحم مجهولون، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وكالة بنكية في الشارع الرئيسي بالجماعة الترابية آيت اعميرة، قبل أن يلوذوا بالفرار بعد ارتفاع صوت جهاز الإنذار.
وفي اليوم نفسه أحبطت مصالح الدرك الملكي بتنسيق مع السلطة المحلية محاولة سرقة استهدفت وكالة بنكية بمركز جماعة ميرللفت الواقعة بتراب إقليم سيدي إفني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
وربما احسوا ببعض الالهام وارادوا التقليد وهي عادة معروفة عن المغاربة وهي التقليد
في مجتمع الرواتب هزيلة و العمل غير موجود و منتشرة فيه البطالة و ممنوع فيه العمل الغير مهيكل و حتى إن وجد تجد آلاف العمال يعملون في المقاهي و المطاعم وووو بدون اوراق و لا اي حقود و بدون اي حد ادنى للاجور اينما استدار وجهك استغلال في استغلال , في آن واحد يرى السوق ممتلئ بما لذ و طاب من الماكولات الملابس السيارات و الابناك متكدسة فيها رؤوس الاموال و يال العجب اكثر من نصف المجتمع جيوبه فارغة من يشتغل بالحلال يركض طوال عمره من اجل ستر لا يستر جزء من الضمئ و من تغلبه احلامه ربما يفعل شيء غلط كهؤلاء اما من ينتقدون ضعف العقوبة هي ابواق استفادت بطريقة ما من الكعكة ريع حظ توظيف في سلم جيد في قطاع جيد او باك صاحي فهم لم يعرفو الفقر يوما فقط يذمرون لمذا الجوعى يزعجوننا بأنينهن حتى الأنين عليه ان يكون بصمت ارهقتم ايها الفقراء شعور و راحة بال الاغنياء!!!!
الابناك علا حقاش كورونا خوات جيوب .الناس .هد وحد عندو لفلوس كتار نصحو صاحبو انزلهم فالبنك مش نزل فلوسو كامل فالبنك جالليل. بغينعس مدهشي النعاس خاف ليسرقهم نض اود معه اقفل اوزادو لباب البنك اورجع اونعس