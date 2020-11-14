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كُتّاب وآراء
قتيل وثمانية جرحى ضمن حادثة سير نواحي سطات
لقي شخص، السبت، مصرعه على الفور؛ في حين أصيب ثمانية أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بعد تعرضهم لحادثة سير خطيرة على مستوى جماعة المزامزة الجنوبية قيادة لمزامزة، نواحي سطات، بالطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين سطات والبروج.
مصادر هسبريس أفادت بأن اصطدامًا قويًّا وقع بين سيارة خفيفة، كان على متنها خمسة أشخاص ينتمون إلى أسرة التعليم، وبين سيارة أخرى نقالة أربعة أشخاص.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من السيارة الثانية بعين المكان، ينحدر من منطقة أزيلال؛ في حين نقل باقي المصابين وعددهم 8 أشخاص على وجه السرعة بواسطة سيارات إسعاف تابعة للوقاية المدنية بثكنة سطات، نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي الحسن الثاني.
وأوضحت المصادر نفسها أن ثلاثة أشخاص حالتهم الصحية خطيرة، حيث لا يزال جميع المصابين يخضعون الآن إلى الفحوصات الطبية والعلاجات الضرورية؛ في حين نقلت إحدى المصابات إلى مصحة خاصة بمدينة سطات.
الحادثة استنفرت عناصر الدرك الملكي وممثلي باقي المصالح الإدارية الأخرى المعنية، حيث انتقل إلى مكان الحادث كل من قائد سرية الدرك وعناصر تابعة للمركز الترابي وفرقة الدراجين بسطات ونائب القائد الإقليمي للوقاية المدنية الذي جنّد عددا من سيارات الإسعاف لنقل الجرحى، وحضر ممثل السلطة المحلية بالمزامزة والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ومدير المؤسسة التعليمية التي يشتغل بها 5 أساتذة أغلبهم نساء، للاطمئنان على حالتهم الصحية.
وأمرت النيابة العامة المختصة بفتح بحث تمهيدي في الحادثة لتحديد الأسباب والمسؤوليات وجميع ظروف وملابسات الحادثة، وموازاة مع ذلك جرى نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بسطات، قصد المعاينة الطبية أو التشريح عند الضرورة لفائدة البحث.