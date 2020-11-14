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الرئيسية | حوادث | قتيل وثمانية جرحى ضمن حادثة سير نواحي سطات

قتيل وثمانية جرحى ضمن حادثة سير نواحي سطات

قتيل وثمانية جرحى ضمن حادثة سير نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 14 نونبر 2020 - 16:40

لقي شخص، السبت، مصرعه على الفور؛ في حين أصيب ثمانية أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بعد تعرضهم لحادثة سير خطيرة على مستوى جماعة المزامزة الجنوبية قيادة لمزامزة، نواحي سطات، بالطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين سطات والبروج.

مصادر هسبريس أفادت بأن اصطدامًا قويًّا وقع بين سيارة خفيفة، كان على متنها خمسة أشخاص ينتمون إلى أسرة التعليم، وبين سيارة أخرى نقالة أربعة أشخاص.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من السيارة الثانية بعين المكان، ينحدر من منطقة أزيلال؛ في حين نقل باقي المصابين وعددهم 8 أشخاص على وجه السرعة بواسطة سيارات إسعاف تابعة للوقاية المدنية بثكنة سطات، نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي الحسن الثاني.

وأوضحت المصادر نفسها أن ثلاثة أشخاص حالتهم الصحية خطيرة، حيث لا يزال جميع المصابين يخضعون الآن إلى الفحوصات الطبية والعلاجات الضرورية؛ في حين نقلت إحدى المصابات إلى مصحة خاصة بمدينة سطات.

الحادثة استنفرت عناصر الدرك الملكي وممثلي باقي المصالح الإدارية الأخرى المعنية، حيث انتقل إلى مكان الحادث كل من قائد سرية الدرك وعناصر تابعة للمركز الترابي وفرقة الدراجين بسطات ونائب القائد الإقليمي للوقاية المدنية الذي جنّد عددا من سيارات الإسعاف لنقل الجرحى، وحضر ممثل السلطة المحلية بالمزامزة والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ومدير المؤسسة التعليمية التي يشتغل بها 5 أساتذة أغلبهم نساء، للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأمرت النيابة العامة المختصة بفتح بحث تمهيدي في الحادثة لتحديد الأسباب والمسؤوليات وجميع ظروف وملابسات الحادثة، وموازاة مع ذلك جرى نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بسطات، قصد المعاينة الطبية أو التشريح عند الضرورة لفائدة البحث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - متابعة السبت 14 نونبر 2020 - 16:56
اللهم الشفاء لكل الجرحى وارحم الفقيد انا لله وانا البه راجعون المرجو من مستعملي الطريق الحذر ثم الحذر وعدم الافراط في السرعة
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2 - منير السبت 14 نونبر 2020 - 16:56
إن الله واليه راجعون تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ونرجوا من الله الشفاء العاجل اللناجين. مزيدا من الحيطة والحذر أثناء القيادة بنسبة الأصحاب المركبات. لا داعي السرعة إخواني السايقين. كفنا من حوادث السير المميتة.
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3 - مواطن السبت 14 نونبر 2020 - 17:00
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحم الفقيد وتغمده بواسع رحمتك واشف الجرحى والمصابين. الحذر ثم الحذر والدعاء.
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4 - البجعدي السبت 14 نونبر 2020 - 17:17
العامل الأول الأمية 70% أميين كيف أخدوا رخصة السياقة ؟؟ العامل الثاني رخصة السياقة تباع في كل مدن المملكة العامل الثالث الرشوة العامل الرابع نحن شعب عنيف كل شيئ عندنا بعنف حتى سياقتنا فيها عنق !!!! تخيلوا لو أعدنا إمتحان رخصة السياقة بطريقة أوروبية بالله عليكم كم النسبة المئوية ستنجح ؟؟ 10% أو 15% يعني أكثر من 80% سياقتهم خطيرة والأدلة موجودة كل المغاربة لا يحترمون الممرات couloirs في المدن ينتقلون من ممر الى آخر بعشوائية على اليمين على شمال ...على الطريق السيار نجد كثيرا علامة ممنوع الوقوف لأن المغربي يقف ليستريح أو يتبول أو يأكل يهورت أو للأطفال البلد الوحيد الدي نجد علامة ممنوع الوقوف على طول الطريق السيار هو المغرب دليل على جهل المجتمع
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