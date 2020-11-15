الدرك يحجز ما يفوق طنين من "الكيف" في تافرانت

هسبريس من تاونات

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالورتزاغ، التابع لسرية قرية ابا محمد بتاونات، من حجز أزيد من طنين من مخدر "الكيف"، مساء السبت، في عمليتين متفرقتين استهدفتا مداهمة منزلين مشبوهين كائنين بقيادة تافرانت بإقليم تاونات.

وهمت العملية الأولى، وفقا لما أفادت به مصادر هسبريس، منزلا بدوار اللبابة بجماعة تبوذة، مسفرة عن حجز حوالي 7 قناطير من "الكيف" سنابل وحبوبا، فضلا عن توقيف المشتبه في وقوفه وراء هذه القضية، والذي أُخضع لتدابير الحراسة النظرية.

واستهدفت العملية الثانية، تضيف المصادر ذاتها، منزلا بدوار الفارة بجماعة كيسان، حيث تمكنت عناصر الدرك الملكي، على إثرها، من ضبط طنين من "الكيف" سنابل وحبوبا؛ فيما تمكن المشتبه في تورطه في هذه القضية من الفرار إلى وجهة مجهولة.

وقد جرى، بأمر من مصالح النيابة العامة المختصة بابتدائية تاونات، إتلاف المحجوز من المخدرات عن طريق إحراقها بعين المكان؛ فيما حُررت مذكرة بحث في حق المشتبه فيه الثاني.