24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:28
|07:56
|13:17
|16:04
|18:28
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السعودية تؤيد التحرك العسكري المغربي بالصحراء
- بنيس: رئاسة بايدن لأمريكا تستوجب عملا استباقيا لدبلوماسية المغرب
- سلطنة عمان تدعم المملكة بشأن "عملية الكركرات"
- بلكبير وسيناريو الكركرات
- تسريب أسماء وهويات مُصابين بـ"كورونا" في القصر الكبير يثير جدلاً
هل تندلع "حرب صحراء" جديدة؟ .. خبير: "الجزائر لا تملك الشجاعة" (4.20)
الهدوء يسود في منطقة "الكركرات" بعد تدخل ناجح للجيش المغربي (3.00)
- هل تندلع "حرب صحراء" جديدة؟ .. خبير: "الجزائر لا تملك الشجاعة" - (139)
- البوليساريو تعلن "نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار" - (129)
- الفرقاء الحزبيون يصطفّون وراء الملك ويساندون العسكر في الكركرات - (87)
- المغرب يدشن مرحلة جديدة في التعامل مع استفزازات "البوليساريو" - (83)
- الهدوء يسود في منطقة "الكركرات" بعد تدخل ناجح للجيش المغربي - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ضبط مخدرات وسط نافورة في ميناء طنجة المتوسط
تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع نظيرتها بالجمارك، اليوم السبت، من حجز 25 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم أجنبية كانت متوجهة نحو إحدى الدول الأوروبية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التفتيش مكنت من ضبط شحنات المخدرات المحجوزة مخبأة داخل مجسم نافورة تقليدية مغطى بـ"الزليج" وسط الأمتعة بالسيارة المذكورة، التي كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة إلى إسبانيا.
كما أسفرت إجراءات البحث عن توقيف سائق السيارة مغربي الجنسية والبالغ من العمر 35 سنة، وتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة.