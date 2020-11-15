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الرئيسية | حوادث | ضبط مخدرات وسط نافورة في ميناء طنجة المتوسط

ضبط مخدرات وسط نافورة في ميناء طنجة المتوسط

ضبط مخدرات وسط نافورة في ميناء طنجة المتوسط
هسبريس من طنجة
الأحد 15 نونبر 2020 - 01:15

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع نظيرتها بالجمارك، اليوم السبت، من حجز 25 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم أجنبية كانت متوجهة نحو إحدى الدول الأوروبية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات المراقبة الحدودية وعمليات التفتيش مكنت من ضبط شحنات المخدرات المحجوزة مخبأة داخل مجسم نافورة تقليدية مغطى بـ"الزليج" وسط الأمتعة بالسيارة المذكورة، التي كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة إلى إسبانيا.

كما أسفرت إجراءات البحث عن توقيف سائق السيارة مغربي الجنسية والبالغ من العمر 35 سنة، وتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة.

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