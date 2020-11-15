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كُتّاب وآراء
ترويج المخدرات يجرّ أشخاصا إلى القضاء بسطات
تمكّنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، بتنسيق مع نظيرتها ببرشيد، السبت، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و32 سنة، بينهم سيدتان، إثر الاشتباه بارتباطهم بشبكة إجرامية، تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وبيع المشروبات الكحولية دون رخصة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن المشتبه بهم، وهم من ذوي السوابق القضائية، تم توقيفهم على متن سيارة خفيفة عند نقطة المراقبة المرورية بالمدخل الشمالي لمدينة سطات.
وأسفرت عملية التفتيش الاعتيادية المنجزة من قبل الضابطة القضائية بداخل السيارة عن حجز 224 قنينة من المشروبات الكحولية، و200 قرص مهلوس من "ريفوتريل" و"إكستازي"، فضلا عن سلاح أبيض وهواتف محمولة.
وأمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بالمشتبه بهم جميعا تحت الحراسة النظرية، قصد الاستماع إلى أقوالهم، في إطار البحث التمهيدي، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد جميع الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، قبل عرضهم على ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.