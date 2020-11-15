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الرئيسية | حوادث | درك دار ولد زيدوح يفكك ورشة لتقطير "ماء الحياة"

درك دار ولد زيدوح يفكك ورشة لتقطير "ماء الحياة"

درك دار ولد زيدوح يفكك ورشة لتقطير "ماء الحياة"
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الأحد 15 نونبر 2020 - 03:40

فككت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي دار ولد زيدوح، مساء السبت، معملا سريا لصناعة وتقطير "الماحيا" بدوار أولاد السلطان بنواحي دار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح.

وذكرت مصادر مطلعة لهسبريس أن هذه العملية، التي أشرف عليها قائد المركز رفقة عناصره، أسفرت عن اعتقال شخص ثلاثيني، يتحدر من دوار أولاد السلطان، وله سوابق عدلية في قضايا تتعلق بترويج وتسويق عدة ممنوعات بالمنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم حجز حوالي 600 كيلوغرام من الشريحة المخمرة، و90 لترا مُعدة للاستهلاك، و200 لتر كانت في مرحلة التقطير، فضلا عن معدات أخرى تستعمل لصناعة هذا المسكر التقليدي، إضافة إلى كمية من "الكيف" و"طابا".

وقد تم وضع المشتبه به رهن الحراسة النظرية بمركز الدرك بدار ولد زيدوح، بتعليمات من النيابة العامة، قصد تعميق البحث في انتظار عرضه على العدالة.

وتندرج هذه العملية، وفق مصدر مطلع، في إطار الجهود التي تبذلها مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي دار ولد زيدوح، بتنسيق مع القيادة الجهوية والإقليمية، للحد من انتشار الظواهر المشينة المؤدية إلى وقوع الجرائم.

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