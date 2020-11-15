24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/11/2020
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:28
|07:56
|13:17
|16:04
|18:28
|19:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- السعودية تؤيد التحرك العسكري المغربي بالصحراء
- سلطنة عمان تدعم المملكة بشأن "عملية الكركرات"
- بلكبير وسيناريو الكركرات
- تسريب أسماء وهويات مُصابين بـ"كورونا" في القصر الكبير يثير جدلاً
- الأردن تناصر الخطوات الملكية في "تدخل الكركرات"
تسريب أسماء وهويات مُصابين بـ"كورونا" في القصر الكبير يثير جدلاً (5.00)
هل تندلع "حرب صحراء" جديدة؟ .. خبير: "الجزائر لا تملك الشجاعة" (4.20)
- هل تندلع "حرب صحراء" جديدة؟ .. خبير: "الجزائر لا تملك الشجاعة" - (139)
- البوليساريو تعلن "نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار" - (129)
- الفرقاء الحزبيون يصطفّون وراء الملك ويساندون العسكر في الكركرات - (88)
- المغرب يدشن مرحلة جديدة في التعامل مع استفزازات "البوليساريو" - (83)
- الهدوء يسود في منطقة "الكركرات" بعد تدخل ناجح للجيش المغربي - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
خفر السواحل يضع اليد على مخدرات في كابو نيغرو
الأحد 15 نونبر 2020 - 06:30
أفاد مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، التي كانت تقوم بدورية بالبحر الأبيض المتوسط، تمكنت من إجهاض عمليتين لتهريب المخدرات بعرض ساحل كابو نيغرو.
وأوضح المصدر ذاته أن وحدات خفر السواحل تمكنت، عقب مطاردة قاربين تم استعمالهما لتهريب المخدرات، ومنعهما من استرجاع 91 حزمة من مخدر الشيرا على بعد 15 كيلومترا من الساحل، من حجز أزيد من 3 أطنان من المخدرات.
وخلص المصدر إلى أنه تم تسليم الحمولة المحجوزة إلى الدرك الملكي بمارينا- سمير لاستكمال المسطرة المتبعة.