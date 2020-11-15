خفر السواحل يضع اليد على مخدرات في كابو نيغرو

هسبريس من الرباط

أفاد مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، التي كانت تقوم بدورية بالبحر الأبيض المتوسط، تمكنت من إجهاض عمليتين لتهريب المخدرات بعرض ساحل كابو نيغرو.

وأوضح المصدر ذاته أن وحدات خفر السواحل تمكنت، عقب مطاردة قاربين تم استعمالهما لتهريب المخدرات، ومنعهما من استرجاع 91 حزمة من مخدر الشيرا على بعد 15 كيلومترا من الساحل، من حجز أزيد من 3 أطنان من المخدرات.

وخلص المصدر إلى أنه تم تسليم الحمولة المحجوزة إلى الدرك الملكي بمارينا- سمير لاستكمال المسطرة المتبعة.