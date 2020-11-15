24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/11/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2807:5613:1716:0418:2819:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تسريب أسماء وهويات مُصابين بـ"كورونا" في القصر الكبير يثير جدلاً (5.00)

  2. منع احتجاج ممرضين (5.00)

  3. قتيل وثمانية جرحى في حادثة سير نواحي سطات (5.00)

  4. موريتانيا: 80 شاحنة تعبر الكركرات نحو المغرب (5.00)

  5. هل تندلع "حرب صحراء" جديدة؟ .. خبير: "الجزائر لا تملك الشجاعة" (4.20)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | خفر السواحل يضع اليد على مخدرات في كابو نيغرو

خفر السواحل يضع اليد على مخدرات في كابو نيغرو

خفر السواحل يضع اليد على مخدرات في كابو نيغرو
هسبريس من الرباط
الأحد 15 نونبر 2020 - 06:30

أفاد مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، التي كانت تقوم بدورية بالبحر الأبيض المتوسط، تمكنت من إجهاض عمليتين لتهريب المخدرات بعرض ساحل كابو نيغرو.

وأوضح المصدر ذاته أن وحدات خفر السواحل تمكنت، عقب مطاردة قاربين تم استعمالهما لتهريب المخدرات، ومنعهما من استرجاع 91 حزمة من مخدر الشيرا على بعد 15 كيلومترا من الساحل، من حجز أزيد من 3 أطنان من المخدرات.

وخلص المصدر إلى أنه تم تسليم الحمولة المحجوزة إلى الدرك الملكي بمارينا- سمير لاستكمال المسطرة المتبعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.