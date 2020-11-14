كمية كبيرة من البارود تستنفر الفرقة الوطنية للدرك

هسبريس من ميدلت

تم العثور، قبل قليل، بأحد المنازل الموجودة بزنقة بهت بحي سوق الحد وسط مدينة ميدلت على مجموعة من المتفجرات مجهولة المصدر، وتم توقيف شخص يشتبه بتورطه في القضية، وفق ما كشفه مصدر أمني مسؤول.

وحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن الفرقة الوطنية للدرك الملكي تمكنت، بدعم من عناصر الدرك بالقيادة الإقليمية بميدلت، وعناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية لميدلت، والسلطة المحلية، من ضبط ترسانة مهمة من المتفجرات صالحة للاستعمال.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي توصلت بمعلومات دقيقة حول وجود المتفجرات مجهولة المصدر داخل أحد المنازل وسط مدينة ميدلت، ليتم الانتقال إلى عين المكان وضبط البارود التقليدي الذي كان مخبأ بعناية.

ووفق المصادر عينها فإن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا مع المشتبه به الموقوف من أجل معرفة مصدر البارود وأهداف أصحابه، مشيرة إلى أن المتفجرات التي تم العثور عليها كبيرة جدا كميا.

وأوضحت نفس المصادر أن المشتبه به في هذه القضية تم توقيفه بمنطقة ميبلادن، ليتم الانتقال إلى منزله وسط مدينة ميدلت، والعثور على البارود، بينما البحث جار مع الموقوف للوصول إلى شركائه المحتملين في هذه القضية المرجحة أن تكون لها علاقة بـ"خلية إرهابية"