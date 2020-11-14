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الرئيسية | حوادث | كمية كبيرة من البارود تستنفر الفرقة الوطنية للدرك

كمية كبيرة من البارود تستنفر الفرقة الوطنية للدرك

كمية كبيرة من البارود تستنفر الفرقة الوطنية للدرك
هسبريس من ميدلت
السبت 14 نونبر 2020 - 23:05

تم العثور، قبل قليل، بأحد المنازل الموجودة بزنقة بهت بحي سوق الحد وسط مدينة ميدلت على مجموعة من المتفجرات مجهولة المصدر، وتم توقيف شخص يشتبه بتورطه في القضية، وفق ما كشفه مصدر أمني مسؤول.

وحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، فإن الفرقة الوطنية للدرك الملكي تمكنت، بدعم من عناصر الدرك بالقيادة الإقليمية بميدلت، وعناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية لميدلت، والسلطة المحلية، من ضبط ترسانة مهمة من المتفجرات صالحة للاستعمال.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي توصلت بمعلومات دقيقة حول وجود المتفجرات مجهولة المصدر داخل أحد المنازل وسط مدينة ميدلت، ليتم الانتقال إلى عين المكان وضبط البارود التقليدي الذي كان مخبأ بعناية.

ووفق المصادر عينها فإن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا مع المشتبه به الموقوف من أجل معرفة مصدر البارود وأهداف أصحابه، مشيرة إلى أن المتفجرات التي تم العثور عليها كبيرة جدا كميا.

وأوضحت نفس المصادر أن المشتبه به في هذه القضية تم توقيفه بمنطقة ميبلادن، ليتم الانتقال إلى منزله وسط مدينة ميدلت، والعثور على البارود، بينما البحث جار مع الموقوف للوصول إلى شركائه المحتملين في هذه القضية المرجحة أن تكون لها علاقة بـ"خلية إرهابية"

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - زكرياء الكندي السبت 14 نونبر 2020 - 23:13
تحية للدرك الملكي بالقيادة الإقليمية لميدلت وعناصر الأمن الوطني والسلطة المحلية
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9
2 - معلق السبت 14 نونبر 2020 - 23:20
تحية لرجال الدرك الملكي رجال حرمو ما فيهم لا تصاور لا تمثيل العمل في صمت و في الظل الله الوطن الملك
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11
3 - محمد السبت 14 نونبر 2020 - 23:31
إوا هاد المرة ملي اتهمنا عاوتاني شي دولة أوروبية بأننا ارهابيين تبكاو وقولوا لا نحن لسنا ارهابيين وفقط هذه الدولة عنصرية تكره الإسلام والمسلمين.اذن ما محل هاته المتفجرات من الإعراب إن لم يكن إرهابا وارهابا بكل معنى الكلمة والمصيبة الكبرى بكميات كبيرة هذه المرة كأنهم يريدون تفجير العالم بأكمله بهذه الكمية وما زاد الطين بلة اللذين يدعون إلى تدريس الثرات الإسلامي العفن في المدارس المليء بالدماء ورائحة الموتى.ربما لم تكفيهم هاته المقابر الموجودة الآن المملوءة بالموتى عن آخرها بل يجب أن نملأها أكثر ولما لا نشيد مقابر أخرى جديدة إن لم تكفي المقابر القديمة
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-4
4 - فوفوكادوا السبت 14 نونبر 2020 - 23:33
الارهاب خطر على المجتمع ولن ينتهي الارهاب اذا. لم يتم القضاء على بيئته. ورسالة صغيرة إلا كل مشبع بالإرهاب.صلي على النبي كل الوقت. وعلمها لكل من تريد قتلهم. عندها ستفرح بكل المخلوقات .النبي صلى الله عليه أباح لنا التزوج بالمسيحية وحتى اليهودية.انتبهوا يا شباب المستقبل خير الجهاد هو تعليم الناس الصلاة على النبي . صلوا على الحبيب اللي ماينساكم.
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3
5 - anas السبت 14 نونبر 2020 - 23:38
اللهم احفظ هدا البلد و تحية للرجال الدرك الملكي الله ينصركم
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