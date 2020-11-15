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الرئيسية | حوادث | انتحار زوجة أستاذ يستنفر السلطات في اشتوكة

انتحار زوجة أستاذ يستنفر السلطات في اشتوكة

انتحار زوجة أستاذ يستنفر السلطات في اشتوكة
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 15 نونبر 2020 - 06:35

عثر، مساء السبت، على جثة سيدة، في الأربعينات من عمرها، معلقة بحبل متدل من جذع شجرة بغابة أدميم بجماعة القليعة بنواحي إنزكان آيت ملول.

وأوضح شهود عيان أن السيدة كانت تعيش رفقة زوجها، الذي يشتغل أستاذا، وأولادها بمنطقة أورتي التابعة لجماعة واد الصفا بعمالة إقليم اشتوكة آيت باها، قبل أن تتوارى عن الأنظار قبل يومين.

المصادر ذاتها كشفت أن الضحية كانت تعاني مشاكل أسرية، قبل أن تعمد إلى وضع حد لحياتها شنقا في غابة بنواحي آيت ملول.

وفتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى تحقيقا في ظروف وملابسات الحادثة، تحت إشراف النيابة العامة باستئنافية أكادير، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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