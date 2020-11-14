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كُتّاب وآراء
سرقة سيارة تقود شخصا إلى القضاء في مراكش
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش شخصاً يشتبه بتورطه في قضية تتعلق بسرقة سيارة تحت التهديد بالسلاح الأبيض مع تعدد الجناة.
وشكلت هذه القضية موضوع بلاغ توصلت به مصالح الأمن، الأحد الماضي، من الضحية، التي أوضحت أن ثلاثة أشخاص سرقوا سيارتها، بعدما أجبروها على الترجل منها في مكان خال، واستولوا عليها بمحتوياتها، وقاموا بقيادتها نحو وجهة مجهولة.
ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة تقنيا وميدانيا من تحديد هوية المشتبه به الرئيسي، الذي تم توقيفه بمدينة سيدي بنور. كما تم حجز جل المسروقات، وتحديد هوية باقي المساهمين في الجريمة.
وقاد البحث، الذي أشرفت عليه مصالح أمن مراكش، إلى تحديد مكان السيارة المسروقة، حيث تم العثور عليها بضواحي مدينة مراكش واسترجاعها.
ولا يزال البحث متواصلاً من أجل الوصول إلى باقي الشركاء المحتملين في هذه القضية.