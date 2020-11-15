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كُتّاب وآراء
ارتفاع حصيلة حادثة سير في سطات إلى ثلاثة قتلى
ارتفع عدد ضحايا حادثة سير بسطات إلى ثلاثة أشخاص، اليوم الأحد، إذ توفي شخص أربعيني بمكان الحادث، في حين توفي شخص ثان بقسم المستعجلات، أما الثالث فلفظ أنفاسه الأخيرة بقسم العناية المركّزة بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بالمدينة ذاتها.
مصادر هسبريس أفادت بأن الضحايا الثلاثة، إلى جانب رفيقهم الرابع، الذي مازالت حالته الصحية خطيرة، كانوا على متن سيارة خفيفة قادمين من دوار "أباينو"، بمنطقة "تنّانت" نواحي أزيلال، عبر الطريق الجهوية رقم 308 الرابطة بين البروج وسطات، إلاّ أن اصطداما وقع بين السيارة التي كانت تقلّهم وسيارة أخرى خفيفة كان على متنها 5 أفراد ينتمون إلى أسرة التعليم بمديرية سطات، من بينهم 4 نساء.
وأسفر الاصطدام، الذي وقع ظهر أمس السبت على مستوى جماعة المزامزة الجنوبية قيادة لمزامزة، نواحي سطات، عن وفاة ثلاثة أشخاص من السيارة الأولى القادمة من نواحي أزيلال، وإصابة رفيقهم الرابع بجروح بليغة، في حين أصيب خمسة من أسرة التعليم بجروح متفاوتة الخطورة، مازالوا يتلقون إثرها العلاجات الضرورية.
وعاينت هسبريس استنفار عناصر الدرك الملكي وممثلي باقي المصالح الإدارية المعنية، إذ انتقل إلى مكان الحادث كل من قائد سرية الدرك، وعناصر تابعة للمركز الترابي، وفرقة الدراجين بسطات، ونائب القائد الإقليمي للوقاية المدنية الذي جنّد عددا من سيارات الإسعاف لنقل الجرحى. كما حضر ممثل السلطة المحلية بالمزامزة، والمدير الإقليمي لوزارة التعليم، ومدير مجموعة مدارس كيسر، التي تشتغل فيها الأطر التربوية، للاطمئنان على حالة المصابين الصحية.
وأمرت النيابة العامة المختصة بفتح بحث تمهيدي في الحادثة لتحديد الأسباب والمسؤوليات، وجميع الظروف والملابسات. وموازاة مع ذلك جرى توجيه جثث الضحايا الثلاثة نحو مستودع الأموات بسطات، قصد المعاينة الطبية أو التشريح عند الضرورة لفائدة البحث، قبل تسليمها اليوم الأحد لأسرهم قصد الدفن.