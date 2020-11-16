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كُتّاب وآراء
حافلة للنقل العمومي تُنهي حياة ستّيني في بلفاع
لقي ستيني كان على متن دراجة هوائية مصرعه، الأحد، بالطريق الوطنية رقم 1، على مستوى مدخل مركز جماعة بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها.
وفارق الستيني الحياة إثر تعرض دراجته للدهس من حافلة للنقل العمومي كانت قادمة من الأقاليم الجنوبية، إذ لم ينتبه الضحية إلى قدومها، فحاول عبور الطريق قبل أن تدهسه وترديه قتيلا.
وانتقلت عناصر دركية ومن السلطة المحلية إلى مكان الحادثة لمعاينتها وفتح تحقيق في ملابساتها وظروفها؛ فيما أودع جثمان الهالك مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، كما تم الاحتفاظ بسائق الحافلة تحت تدبير الحراسة النظرية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
نفس معالم الحادثة وقعت بزاكورة اليوم