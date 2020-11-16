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الرئيسية | حوادث | حافلة للنقل العمومي تُنهي حياة ستّيني في بلفاع

حافلة للنقل العمومي تُنهي حياة ستّيني في بلفاع

حافلة للنقل العمومي تُنهي حياة ستّيني في بلفاع
رشيد بيجيكن من أكادير
الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:10

لقي ستيني كان على متن دراجة هوائية مصرعه، الأحد، بالطريق الوطنية رقم 1، على مستوى مدخل مركز جماعة بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها.

وفارق الستيني الحياة إثر تعرض دراجته للدهس من حافلة للنقل العمومي كانت قادمة من الأقاليم الجنوبية، إذ لم ينتبه الضحية إلى قدومها، فحاول عبور الطريق قبل أن تدهسه وترديه قتيلا.

وانتقلت عناصر دركية ومن السلطة المحلية إلى مكان الحادثة لمعاينتها وفتح تحقيق في ملابساتها وظروفها؛ فيما أودع جثمان الهالك مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، كما تم الاحتفاظ بسائق الحافلة تحت تدبير الحراسة النظرية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - وطني الى النخاع الاثنين 16 نونبر 2020 - 16:49
رحمة الله عليه.المزيد من الحذر
نفس معالم الحادثة وقعت بزاكورة اليوم
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