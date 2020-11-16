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الرئيسية | حوادث | حبل حول العنق ينهي حياة قاصر نواحي ابن أحمد

حبل حول العنق ينهي حياة قاصر نواحي ابن أحمد

حبل حول العنق ينهي حياة قاصر نواحي ابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 16 نونبر 2020 - 02:20

أفادت مصادر هسبريس بأن النيابة العامة المختصة باستئنافية سطات أمرت يوم الأحد بإجراء تشريح طبي لجثة قاصر، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعد العثور عليه جثة هامدة معلّقة بجبل في ظروف شكّلت موضوع بحث قضائي.

ورجّحت المصادر ذاتها أن يكون الهالك "ح، ز"، وهو من مواليد 2003 بدوار بني إيمّان المعاريف، جماعة مكارطو قيادة المعاريف أولاد امحمد دائرة ابن أحمد، إقليم سطات، أقدم على الانتحار شنقا لأسباب مجهولة، مازالت تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي ثلاثاء لولاد سرية سطات، وممثل عن السلطة المحلية بالمعاريف أولاد امحمد، حيث عاينوا جثة الهالك، كل حسب اختصاصه، قبل نقلها نحو مستشفى سطات، قصد التشريح لفائدة البحث، تبعا لتعليمات الوكيل العام للملك بعاصمة الشاوية.

تجدر الإشارة إلى أن حالة الانتحار هذه تعد الثانية التي عرفها إقليم سطات في ظرف أسبوع، بعد العثور على جثة طالب عشريني معلقة بقطعة قماش، بشقة مأجورة وفق عقد مصادق عليه بزنقة البريد بمدينة سطات، يوم الخميس الماضي.

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