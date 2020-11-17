شرطة أكادير توقف 7 أشخاص لترويج "الشيرا"

رشيد بيجيكن من أكادير

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء الأحد، من توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، من بينهم شقيقان؛ للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

وأورد مصدر أمني أنه عناصر فرقة مكافحة العصابات أوقفت المشتبه فيهم خلال عملية أمنية، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز سبعة كيلوغرامات من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة المختصة أمرت بالاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث؛ للكشف عن ظروف وملابسات القضية وامتداداتها المحتملة.