ترويج المخدرات يسقط شقيقين في يد أمن مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الأحد، على مستوى مقاطعة جليز، شقيقين متلبسين بحيازة كيلوغرام واحد من مخدر الشيرا معد للبيع.

وجاء هذا التدخل بعدما قامت هذه الفرقة برصد شقيقين يتعاطيان ترويج مخدر الشيرا على مستوى الحي المحمدي، باستعمال دراجة نارية كبيرة الحجم لتسهيل نشاطهم المحظور.

وعلى إثر كمين أمني محكم، تم توقيفهما وبعد تفتيشهما عثرت الشرطة بحوزتهما على 11 صفيحة من هذا المخدر معدة للبيع مخبأة بعناية داخل حقيبة للظهر.

وبتنسيق مع النيابة، جرى الاحتفاظ بالشخصين المعنيين رهن تدابير الحراسة النظرية، لضرورة البحث الرامي إلى الوصول إلى مزودهما الرئيسي وكل من ثبت تورطه في هذه القضية.