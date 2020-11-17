محسوبون على "الإلتراس" يهشمون سيارات خاصة

هسبريس من الرباط

قام عدد من المحسوبين على "الإلتراس"، الاثنين بعمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، بتكسير عشر سيارات خاصة.

وقد تمكنت عناصر الأمن من توقيف 27 شخصا، بينهم سبعة قاصرين، تم إخضاعهم للبحث القضائي، بينما ما زال البحث جاريا عن الباقين.