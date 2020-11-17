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محسوبون على "الإلتراس" يهشمون سيارات خاصة
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 00:23
قام عدد من المحسوبين على "الإلتراس"، الاثنين بعمالة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، بتكسير عشر سيارات خاصة.
وقد تمكنت عناصر الأمن من توقيف 27 شخصا، بينهم سبعة قاصرين، تم إخضاعهم للبحث القضائي، بينما ما زال البحث جاريا عن الباقين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - المواطن الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 01:12
واش مشجعي الرجاء و محبيها الذين اطلقوا و ادوا أغنية او انشودة، في بلادي ظلموني و أغنية فلسطين غاديين يتعدوا على ملك الغير، هذو اراهم ظالمين و ليسوا مظلومين.
2 - النقد الذاتي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 01:16
هؤلاء الذين يسميهم المشرع قاصرون. لقد صاروا خطرا على النظام العام. وأكثر الجرائم ترتكب من طرفهم. فيجب إعادة النظر في العقوبة الموجهة لهم وجعلها مماثلة لعقوبة البالغين
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