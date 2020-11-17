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الرئيسية | حوادث | دركيو تسلطانت يضعون حدا لنشاط عصابة إجرامية

دركيو تسلطانت يضعون حدا لنشاط عصابة إجرامية

دركيو تسلطانت يضعون حدا لنشاط عصابة إجرامية
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 12:25

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تسلطانت ضاحية مراكش، اليوم الثلاثاء، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، شخصين من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة.

وكانت هذه العصابة تعترض سبيل مواطنين يقطنون بدواوير جماعة تسلطانت، ومستعملي الطريق الرابطة بين مدينة مراكش وجماعة أوريكة، وتسلبهم دراجاتهم النارية وما بحوزتهم من مال، وتعرضهم للاعتداء بالسلاح الأبيض.

وبعد إخضاع الشخصين المعنيين للتحقيق، ومواجهتهما ببعض الضحايا، تم تحرير محضر رسمي وتقديمهما للنيابة العامة لمتابعتهما من أجل المنسوب إليهما، ليبقى البحث متواصلا من أجل الوصول إلى فردين آخرين من العصابة ذاتها.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي بتسلطانت من الإطاحة بالمشتبه به الأول يوم السبت، والثاني يوم الأحد، بمنطقة سيدي يوسف بن علي. كما ساعدت الأبحاث والتحريات في استرجاع دراجة مسروقة من طرف العصابة ذاتها.

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