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الرئيسية | حوادث | الشرطة تتصدى لترويج "ماء الحياة" في مراكش

الشرطة تتصدى لترويج "ماء الحياة" في مراكش

الشرطة تتصدى لترويج "ماء الحياة" في مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 18 نونبر 2020 - 03:50

حجزت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش حوالي 1230 لترا من مسكر ماء الحياة ودراجة نارية ثلاثية العجلات، في ثلاث عمليات متفرقة همت أحياء المدينة العتيقة.

وخلال هذه العمليات الأمنية أوقفت عناصر الأمن شخصين تم ضبطهما متلبسين بحيازة كميات من هذه المادة المسكرة، كانا ينويان ترويجها؛ فيما يبقى شخص ثالث، تم تشخيص هويته، في حالة فرار.

ومكنت العملية الأمنية ذاتها من توقيف أحد أصحاب السوابق القضائية العديدة في مجال ترويج المخدرات، في حالة تلبس بحيازة مجموعة من قطع مخدر الشيرا معدة للبيع، كان بصدد ترويجها بحي السلام (الملاح).

وبعد إخضاع محل سكنى المشتبه به الأخير للتفتيش المسطري، حجزت فرقة محاربة المخدرات بولاية أمن مراكش كمية إضافية من المخدر نفسه، أقرّ بأنها ما تبقى له من كمية اقتناها بغرض ترويجها، كما تم تحديد هوية مزودته الرئيسية التي تم توقيفها بهذا الحي.

ووضع المشتبه فيهم رهن تدبير الحراسة النظرية، لضرورة البحث والتقديم أمام العدالة؛ فيما يبقى البحث متواصلاً من أجل توقيف المشتبه فيه المتواجد في حالة فرار، وباقي الشركاء المحتملين في سياق هذه القضايا.

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