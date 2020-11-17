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الرئيسية | حوادث | ضبط شبكة تستهدف اقتصاد المغرب بالأموال القذرة

ضبط شبكة تستهدف اقتصاد المغرب بالأموال القذرة

ضبط شبكة تستهدف اقتصاد المغرب بالأموال القذرة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:15

أعلن كل من الدرك الوطني الفرنسي والشرطة الأوروبية "أوروبول" وضع حد لشبكة كبيرة لغسيل الأموال تستهدف المغرب بأعمالها، بعد تحقيق دام قرابة 18 شهراً.

وذكرت الشرطة الأوروبية، ضمن تقرير لها، أن العملية انتهت باعتقال 18 مشتبهاً فيه ومصادرة أصول بقيمة 4 ملايين أورو. وتعتقد "أوروبول" أن هذه الشبكة متورطة في غسل وتحويل أموال بقيمة 90 مليون أورو سنوياً إلى المغرب.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الشبكة الإجرامية عالية التنظيم جمعت الأموال في فرنسا وإسبانيا من تجارة تهريب المخدرات، كما أورد أنها كانت تعمل على نقل هذه الأموال عبر الحدود من فرنسا إلى المغرب عبر إسبانيا، عن طريق إخفائها في شاحنات وسيارات.

وضبط المحققون في هذه العملية 2.5 مليون أورو نقداً، وثلاث شقق، وثلاث شاحنات، وست سيارات، والعديد من الحسابات البنكية، إضافة إلى 37 كيلوغراما من القنب الهندي، و5 كيلوغرامات من الكوكايين، وبندقيتين ومسدس آلي واحد.

وحسب معطيات "أوروبول" فقد اكتشف المحققون في مدينة ليون سنة 2018 شبكة إجرامية منظمة متورطة في جمع أموال مهمة عبر تجارة المخدرات. وكشفت المراقبة المشددة أيضاً عن أسطول مكون من 15 شاحنة مغربية كبيرة كانت تجوب فرنسا وتنقل البضائع وتجمع الأموال من تجار المخدرات قبل نقلها إلى المغرب عبر إسبانيا.

وكانت الشاحنات المغربية، وفق ما أوردته الشرطة الأوروبية، تضطر للتوقف لعدة أيام في انتظار تحصيل الأموال قبل نقلها إلى المغرب عبر إسبانيا، مضيفة أن المتورطين عملوا أيضا على نقل أموال بشكل غير قانوني عن طريق إخفائها في سيارات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن من المغرب الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:29
هناك آلات سكانير في المراكز الجمركية تضبط ورقة العملة ولو كانت مدسوسة وسط طن من الكتب.. وهؤلاء 18 مشتبه بهم هل هم مغاربة. ولمن تحول تلك الأموال وفي أي بنوك في المغرب توضع.. وهذا هو سبب تحذير مدير بنك المغرب للبنوك بعدم تبييض الأموال وكأنه يعلم بالقصة
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22
2 - النقد الذاتي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:31
للذين كانوا ومازالوا يتسائلون عن السر الذي جعل البنوك المغربية تصمد أمام كورونا.. وهذا هو الجواب
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17
3 - stop الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:32
هادو را تيعاونو اقتصاد البلاد بفلوس الحشيش لي تينتجو المغرب ماشي بحال لي تيشفرو فلوس الشعب وتيهربوها .
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89
4 - شرجيم محمد الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:36
عملية رائعة و عمل هادف يبتغي تنقية الاقتصاد من الفساد و الاموال القذرة الوسخة و تمويل للارهاب و التهريب و بيع المخذرات و التعاون و التنسيق الوثيق بين المغرب و دول اوربا كان له الاثر الكبير في الاستقرار و الامن و الحد من الهجرة و تدفق الاموال القذرة من هنا و هناك و هكذا تم القصاء على الارهاب و العمليات البنكية الغير شرعية حيث يشتري البعض قصورا في وسط باريس و ضواحيها و كثير من العمارات...و تسمين الابناك في الجنات الضريبية البيعيدة و القريبة..
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-23
5 - علاء الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:43
ليتهم يرجعون الأموال المغربية المنهوبة المهربة إلى البنوك الأوربية فهي أيضا أموال قذرة
نحن نحب القذارة لماذا تحرمونا منها على الأقل أن يتمتع اقتصادنا بهذه الأموال وتدور عجلة الاقتصاد.
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47
6 - مواطن الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:44
السلام عليكم ورحمة الله وماذ عن الأموال المهربة من المغرب إلى أوروبا.....
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26
7 - الشرقاوي محد الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:52
انا مع STOPS افضل ما يقال بيع الحشيش للكفار و اعمار بنك المغرب افضل بكثير من ألدين يحولون اموال الشعب الي الي البنوك الخارجية و افتقار المغرب
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20
8 - فرنجي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:54
أوروبا تذمر المغرب بالذعارة والشذود ونحن يجب تذميرهم بالمخدرات

إنها الحرية يحبون أن أموال المخدرات تبقى في بلدانهم ولا تنتقل للمغرب ببنما هم يشرعون أبوابهم لتلقي الأموال المهربة خارج المغرب
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5
9 - ملاحظ الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 13:55
ماكينش شي دولة فالعالم كتراقب الفلوس اللي داخلة عندها، قوانين و لكن حبر على ورق. المغرب الوحيد اللي فيه الفهامات فالقوانين.
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5
10 - يوسف النغربي الثلاثاء 17 نونبر 2020 - 14:03
كنقولها أ نعاودها راه مافيا تهريب المخدرات في هاد البلاد نفعها أكثر من مافيا الصحة و التعليم و السكن اللتي تخرب و تنهب في جيوب الناس و خزينة الدولة
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19
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