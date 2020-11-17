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كُتّاب وآراء
إرجاء النظر في قضية "هتك كويتي عرض قاصر"
أجّلت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، ملف الشاب العشريني الخليجي من جنسية كويتية، المتابع من طرف النيابة العامة المختصة بتهمتي هتك عرض فتاة قاصر وافتضاض بكارتها بمنطقة النخيل السياحية، إلى يوم 22 دجنبر المقبل.
ويعتبر هذا التأجيل هو العاشر من نوعه، بعدما تمت متابعة المتهم الخليجي في حالة سراح خلال شهر فبراير؛ ما مكنه من مغادرة التراب الوطني، وأثار غضب الحقوقيين الذين طالبوا السلطات القضائية بإصدار مذكرة تسليمه من طرف الدولة الكويتية بناء على الاتفاقية المبرمة بين الدولتين عام 2008.
وتفاعل فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي نصب نفسه طرفا مدنيا في القضية، مع هذا التأجيل، مشيرا إلى الغياب المستمر للتهم منذ جلسة 11 فبراير الماضي، حين أدلى دفاعه بشهادة طبية صادرة عن المصالح الطبية الكويتية (طبيب الأسنان) بتاريخ الـ3 من شهر فبراير الماضي.
وأوضحت مصادر قضائية من محكمة الاستئناف أن متابعة الشاب الكويتي المتهم بهتك عرض فتاة قاصر بمقاطعة النخيل في حالة سراح، تأتي بعدما أدلى والد ووالدة القاصر بتنازلين منفصلين.
وطالبت الجمعية الحقوقية سالفة الذكر، في بيان سابق، بـ"فتح الملف عبر إجراء تحقيق شامل، خاصة أمام تنازل أسرة الضحية وعدم متابعة أو الاستماع إلى صاحب الفيلا وأصحاب الملاهي الليلية؛ لأنه تساورنا شكوك حول إمكانية تشكيل شبكة للاتجار في البشر".