الاغتصاب والسرقة يطيحان "كانيطا" في قبضة الأمن

رشيد الكويرتي من فاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، الاثنين، شخصا يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاغتصاب وتعدد السرقات العنيفة.

ووفقا لما أورده لهسبريس مصدر أمني، فإن المشتبه فيه، الملقب بـ"كانيطا"، يشكل موضوع 5 مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل الاغتصاب والسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، إضافة إلى أنه موضوع شكايات جارية تتعلق بالسرقة بالخطف والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض في حق ضحايا، طالت هواتفهم المحمولة ومبالغ مالية.

المصدر ذاته أفاد بأن عملية توقيف الشاب المعني جاءت بعد التحريات والأبحاث الميدانية التي مكنت من تشخيص هويته، وأظهرت أنه اختفى عن الأنظار بعد تضييق الخناق عليه، مشيرا إلى أن إصرار المصالح الأمنية على توقيفه مكّن من إلقاء القبض عليه فور قيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل فرن تقليدي.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه مصالح النيابة العامة المختصة، قبل تقديمه أمام أنظار المحكمة، يوضح مصدر الجريدة.