24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:58
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحكومة تتدارس مشاريع مراسيم و"اتفاقية أبيدجان"
- الاتحاد المغربي للشغل يستهجن تهور دعاة الانفصال
- مواطنون يشكون إزعاج محلٍّ للترويض الطبي بالرباط
- محسوبون على "الإلتراس" يهشمون سيارات خاصة
- جمعيات وهيئات مغاربة كندا تدين عصابة البوليساريو
هل يؤشر فض السلطة الوقفات على إنهاء "التساهل مع الاحتجاجات"؟ (5.00)
مراكز الأحياء تتكفل بـ"مرضى كورونا" للتخفيف من الجائحة بالبيضاء (5.00)
- الجزائر تستعرض القدرات العسكرية وسط تصاعد التوتر بـ"الكركرات" - (391)
- مبادرة مدنية تطالب بتخصيص 40% من المقاعد البرلمانية للنساء - (134)
- تورط الجزائر في الصحراء يحرك "مستشار تبون" - (95)
- عرض مغرٍ من الرئاسة الجزائرية يدفع "بن سديرة" لمهاجمة المغرب - (76)
- الدعم الدولي الواسع لقرار "تحرير الكركرات" يصدمُ خصوم المغاربة - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الاغتصاب والسرقة يطيحان "كانيطا" في قبضة الأمن
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، الاثنين، شخصا يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاغتصاب وتعدد السرقات العنيفة.
ووفقا لما أورده لهسبريس مصدر أمني، فإن المشتبه فيه، الملقب بـ"كانيطا"، يشكل موضوع 5 مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل الاغتصاب والسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، إضافة إلى أنه موضوع شكايات جارية تتعلق بالسرقة بالخطف والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض في حق ضحايا، طالت هواتفهم المحمولة ومبالغ مالية.
المصدر ذاته أفاد بأن عملية توقيف الشاب المعني جاءت بعد التحريات والأبحاث الميدانية التي مكنت من تشخيص هويته، وأظهرت أنه اختفى عن الأنظار بعد تضييق الخناق عليه، مشيرا إلى أن إصرار المصالح الأمنية على توقيفه مكّن من إلقاء القبض عليه فور قيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل فرن تقليدي.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه مصالح النيابة العامة المختصة، قبل تقديمه أمام أنظار المحكمة، يوضح مصدر الجريدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
الله يهدي ماخلق